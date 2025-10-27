Travis Kelce finalmente aborda la moda de los jefes inspirada en Taylor Swift

No se puede negar que Taylor Swift ha logrado el Jefes de Kansas City‘ marca aún más grande, y ha atraído a una audiencia completamente nueva a la NFL. Cuando Travis Kelce pidió La mano de Swift en matrimoniotrajo una gran cantidad de seguidores de Swift que ahora siempre apoyarán a los Chiefs.

Si bien puede ser frustrante para algunos leales a los Chiefs tener un montón de gente nueva con camisetas de los Chiefs con el número “87”, es bueno para el deporte tener nuevos espectadores. Ahora, el nuevo álbum de Swift, “La vida de una corista” ya está disponible, y una de las canciones trata sobre Kelce, lo que entusiasma aún más a sus oyentes.

La canción se llama «Wood» y, en honor, los Swifties incluso se han puesto camisetas de los Chiefs inspiradas en Swift con El número 87 de Kelce. en ellos, pero con el nombre «Redwood» en lugar de «Travis Kelce». Entonces, ¿qué piensa el galardonado ala cerrada de esta moda? Se abrió al respecto en el Miércoles 22 de octubre episodio de su podcast“New Heights”, con su hermano Jason.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, habla sobre la moda de Taylor Swift

Durante el podcast, Jason le preguntó a Travis qué pensaba sobre una camiseta personalizada de los Chiefs que tenía su número «87» y el nombre «Redwood». Ha sido visto en más de una ocasión, y Jason solo tenía que conocer los pensamientos de Travis.

«¿Cómo nos sentimos con esta nueva tendencia?» -Preguntó Jason. “Quiero decir, funciona para los Chiefs”, añadió, refiriéndose al “rojo” del título.

“Así es, cariño”, dijo Travis, riendo y divirtiéndose con el segmento. «Lo sabes, hombre. Funciona. No había visto esa placa antes, pero es bastante buena».

No se sorprenda al ver esta camiseta aparecer cuando los Kansas City Chiefs reciban el Monday Night Football el 27 de octubre en el Arrowhead Stadium contra los Comandantes de Washington. Los Chiefs llegan al juego con un récord de 4-3, mientras que los Commanders tienen 3-4.

Jefes versus comandantes en cifras y estadísticas

Entonces, ¿saldrá victorioso cuando los jefes se enfrenten a los comandantes? Los Chiefs son favoritos por dos dígitos, según CBS Deportesen parte gracias al mariscal de campo de Commanders Jayden Daniels se esperaba que saliera. Pero no es un hecho que vayan a ganar.

Jon Hoefling de USA Today tiene a los comandantes de Washington tomándolo con una predicción de más 10. «Los jefes están en ascenso. Los comandantes están en declive», afirma. “Eso hace que ésta sea la oportunidad perfecta para derrotar a los grandes desvalidos. Marco Mariota «No jugó exactamente mal cuando reemplazó a Daniels a principios de este año, y debemos esperar que los Chiefs retrocedan un poco después de su enorme victoria sobre Las Vegas».

Jordan Mendoza, también de USA Today, tiene a los Chiefs asumiendo la responsabilidad. “Las cosas siguen empeorando para Washington y no recibe ningún favor frente a un equipo de Kansas City muy atractivo”, dice. «Independientemente de si juega Jayden Daniels, no parece que vaya a ser una noche divertida para los Commanders».

Richard Morin del medio agrega«Con el estatus de Jayden Daniels incierto, me gusta que los Chiefs cubran en casa. Este juego también ayudará a comprender el Equinoccio Deportivo de 2025, con el NBANHL y Grandes Ligas todos también en acción durante Monday Night Football”.

Daniels fue nombrada la segunda mejor selección del draft de la Draft de la NFL 2024 según el sitio web oficial de la NFLasí que tenerlo fuera ayudará a los Chiefs.