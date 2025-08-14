Travis Kelce dice 8 palabras reveladoras en el debut en podcast con Taylor Swift

El mundo estaba viendo como Taylor Swift apareció como el invitado especial en Travis Kelce del Jefes de Kansas City y el podcast de su hermano Jason Kelce, «Nuevas alturas» que se lanzó a las 7 pm EST el miércoles 13 de agosto. Swift, por supuesto, estaba dando la noticia en el programa de que Su nuevo álbum está en camino, que marcará su duodécimo lanzamiento de estudio y se llamará «La vida de una showgirl».

Resulta que Swift y los hermanos Kelce hicieron historia en el programa. Según los números de transmisión en YouTube durante el programa, más de 1.3 millones de personas estaban viendo el debut del episodio en vivo.

Travis Kelce brilla junto a Taylor Swift en ‘New Heights’

En el podcast, Swift habló sobre todo, desde su gira de épocas hasta su nuevo disfrute del fútbol hasta su obsesión por la hornear. En realidad es una gran panadera y ha estado experimentando con diferentes recetas de pan de masa fermentada. Algunas de sus recetas favoritas son para pan de masa fermentada regular, limón de arándanos, remolino de canela, pasas de canela e incluso masa fermentada de funfetti con chispas. Ese último suena como una visita obligada.

Cuando Swift estaba tomando todo el pan que ha estado haciendo últimamente, Kelce dijo ocho palabras reveladoras. Se refería a cómo ella lo estropea con sus productos horneados, pero también son palabras dulces y sinceras.

«Soy el hombre más afortunado del mundo», dijo en el podcast. Agregó que tiene suerte de que esté trabajando tanto con los Jefes de Kansas City, porque «estoy obteniendo la ingesta calórica».

Kelce estaba literalmente brillando cuando se sentó junto a Swift en el programa. Es fácil decir que esta relación es real.

Swift también debutó la portada del álbum de «The Life of a Showgirl» en el programa y lo publicó en las redes sociales.

Travis Kelce brota sobre Taylor Swift, nuevamente

Kelce tiene muchas razones para amar a Swift, y se está abriendo más sobre ellas. En una entrevista publicada el martes 12 de agosto, donde Kelce Graces la portada de la revista GQÉl brota sobre Swift.

«Llego a ser el más. Puedo ir y ser ese fanático», Dice en la entrevista. «Porque soy fanático. Soy fanático de la música. Soy fanático del arte. Y es genial que pueda experimentar que ella es esa más una para mí en el campo de fútbol … siento ese mismo disfrute cada vez que ella viene a mis shows».

Kelce también dice que su relación con Swift funciona porque están al mismo nivel. Ambos son famosos y saben lo que es estar en el ojo público y lidiar con todo lo bueno y lo malo que viene con él.

«No había experimentado a alguien en el mismo zapato que yo, tener una pareja que entienda el escrutinio, comprende los altibajos de estar frente a millones», explica en la entrevista.

En el podcast, Swift habló de no tener un gran lanzamiento de fútbol, pero Kelce lo retiró y dijo que sin duda era una atleta. Eso está totalmente en línea con sus comentarios a GQ. Es cierto que recorrer el mundo y hacer espectáculos de tres horas es algo que requiere grandes habilidades atléticas.