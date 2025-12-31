Travis Kelce anuncia noticias especiales durante la última semana de los Chiefs

Travis Kelce y el Jefes de Kansas City están a un juego de concluir su temporada 2025-26, y aunque no está terminando como todos en el campamento de los Chiefs querían, todavía hay motivos para estar orgullosos. Eso juego final esta en contra del 2-14 Asaltantes de Las Vegas el domingo 4 de enero en la carretera.

Ahora, Kelce tiene que tomar una decisión sobre su jubilación. ¿Regresará para una carrera más para conseguir otro campeonato? Es una gran decisión y afectará tanto a Kelce como a su futura esposa Taylor Swift. Los dos están planeando una boda juntos, pero también esperaban planear juntos el gran juego de esta temporada, y eso no está sucediendo.

Además del fútbol, ​​Kelce tiene otros proyectos, incluido su podcast “New Heights” con su hermano Jason. Los dos presentarán su último episodio del año el miércoles 31 de diciembre y el martes 30 de diciembre hicieron un anuncio al respecto.

Travis Kelce y Jason Kelce hacen el anuncio de ‘New Heights’

El último invitado del año en el podcast “New Heights”, los hermanos han anunciadoes la superestrella del baloncesto Caitlin Clark.

«Hoy nos acompaña en una edición especial de New News la guardia de seis pies de Iowa», dijo Jason Kelce en un adelanto publicado el martes 30 de diciembre. «Es la máxima anotadora de todos los tiempos en la historia de la NCAA, la primera selección general en el Draft de la WNBA de 2024».

Él agregado en el programa, «Ella es dos veces All-Star de la WNBA, Novata del Año de la WNBA 2024, Atleta del Año de la Revista Time 2024, y es la primera y ahora última invitada de ‘New Heights’ en la temporada 2025… por favor, bienvenida de nuevo al programa, Caitlin Clark».

«Estoy de vuelta», dice en el clip. «Me siento honrado de que ustedes me hayan traído de vuelta. Supongo que no debí haber sido tan malo la primera vez».

«Terminamos 2025 de la misma manera que empezamos… con un éxito absoluto», agregaron en Instagram.

Entonces, Clark está de regreso en el programa para recibir un nuevo año. Quizás también les traiga buena suerte a los Kansas City Chiefs para la próxima temporada.

Travis Kelce jugará en el último partido de los Kansas City Chiefs

El lunes 29 de diciembre, el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, reveló si Kelce jugará en el último partido de la temporada regular. Los jefes, según NFL investigación, quedó fuera de la contienda por los playoffs con su derrota el 14 de diciembre hacia Cargadores de Los Ángeles.

Reid dijo el lunes que Kelce, eso sí, jugará en el partido de los Raiders. Puede que sea su última vez con el número 87 de los Chiefs. Cuando un periodista le preguntó si Kelce jugaría contra los Raiders de Las Vegas, Reid dijo: «Sí». Sin preguntas. No es de extrañar.

En cuanto a si Reid regresará como entrenador en jefe para la temporada 2026-27, también se le preguntó al entrenador al respecto. «Creo que voy a volver, ¿verdad?» dijo. «Si me aceptan de regreso, regresaré. Nunca se sabe en este negocio, pero lo planeo».

Pero vale la pena señalar que Reid también dijo que Mahomes no estará en Las Vegas. Eso es porque continúa en rehabilitación. después de una cirugía extensa para reparar su ACL y LCD desgarrados.