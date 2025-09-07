Travis Hunter jugará principalmente WR y algunos CB vs. Panthers

Otro día y otra historia sobre Jaguars de Jacksonville WR/CB Travis Hunter. Solo treinta segundos después de ser reclutado en segundo lugar en el draft de la NFL 2025, la charla comenzó con respecto a si jugaría ofensiva, defensa o ambos. ¡Y no se ha detenido!

Lo último proviene de Adam Schefter de ESPN, quien dice que Hunter jugará principalmente al receptor abierto con un poco de esquinero.

«Los Jaguars de Jacksonville están planeando que Travis Hunter sea un» receptor ancho y esquina situacional «en la apertura de la temporada regular del domingo contra el Panteras de CarolinaFuentes de la liga le dijeron a ESPN «,» Schefter publicado en x.

El entrenador en jefe de Jaguars, Liam Coen, dio el viernes la misma respuesta de stock que ha dado a lo largo de las prácticas voluntarias, las OTA y el campamento de entrenamiento.

«Vamos a tener que resolverlo» Coen dijo. «Vamos a tener que ser todos flexibles. Se nos ocurriremos ese plan en las próximas 24 horas en términos como, ¿de acuerdo, cuáles son los números exactos que queremos golpear en ambos lados o uso?»

Travis Hunter es una bola curva

La semana pasada, Coen habló sobre los desafíos de programación que involucran a Hunter. Es mucho para cualquier jugador en la NFL de hoy aprender más de una posición, y mucho menos uno a cada lado de la pelota. Luego agregue el hecho de que Hunter es un novato que probablemente pasó el primer mes más o menos aprendiendo dónde están los baños en las instalaciones.

«Cada persona tenía que estar realmente a bordo con asumir esta situación y oportunidad», dijo Coen. «Cuando estás hablando de programar, eso es una bola curva y media porque estás diciendo, está bien, tenemos que asegurarnos de que obtenga X de la cantidad de días en ambos lados de la pelota, pero en esos días, no está de un lado, todavía nos aseguramos de que lo estemos en reuniones en el otro lado de la pelota».

Coen admite de lo que nadie más ha estado hablando: Coen también es un novato. No solo está tratando de manejar a Hunter con cuidado, sino que también está tratando de encontrar los baños.

«Así que habla sobre los entrenadores (asistentes) que tienen que tomar una carga de trabajo adicional», Coen agregó. «No tienen un gran descanso porque si es durante equipos especiales (porciones de práctica), no está en una unidad de equipos especiales, pero habrá un entrenador ofensivo o defensivo con él cada minuto de su día en que está en nuestro edificio. Eso tardó mucho tiempo en mapear, y fue una bola curva, especialmente para un entrenador en jefe por primera vez que intenta reunir una operación completa».

ESPN predice que Travis Hunter cerrará Tetairoa McMillan

El enfrentamiento de esta semana entre Jacksonville y Carolina contará con una posible batalla entre Hunter y el tipo que los Panthers tomaron seis selecciones más tarde, receptor abierto Tetairoa McMillan. ¿Hunter tendrá la oportunidad de cubrirlo?

Si lo hace ﻿Seth Walder de ESPN predice que Hunter cerrará a McMillan.

«Jaguars WR/CB Travis Hunter no permitirá una recepción como el defensor más cercano a WR Tetairoa McMillan», escribe Walder. «Queda por ver con qué frecuencia se combinarán los dos (y, supongo, cuánto Hunter juega en defensa), pero respaldaré la selección No. 2 sobre la selección No. 8 cuando se enfrenten.

De hecho, es una predicción bastante audaz considerando que Hunter sigue siendo un novato que aprende dos posiciones y los Panthers realmente parecen entusiasmados con McMillan. Pero, nos da una razón para ver un juego que de otro modo podríamos usar para probar la función rápida en el canal de la zona roja (sé que no tiene una función rápida, pero gracias por los correos electrónicos).