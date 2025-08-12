¡Trato! Mees Hilgers acordó unirse a Crystal Palace

VIVA – El futuro Mees Hilgers De FC Twente comenzó a ser interrogado después del defensor equipo nacional Indonesia estuvo repentinamente ausente en la lista de jugadores cuando su equipo se enfrentó a Pec Zwolle el fin de semana pasado. Se dice que Hilgers se está centrando en completar el proceso de transferencia al Club de la Premier League, Palacio de cristal.

El agente dijo que desde el mercado de transferencias el invierno pasado, varios clubes de Italia y España han mostrado interés en Hilgers. Sin embargo, el rumor se había ahogado, por lo que finalmente sobresalía recientemente.

Las noticias impactantes vinieron de las redes sociales X, cuando un periodista británico dijo que Crystal Palace está ahora en la siguiente etapa de negociación con el FC Twente para terminar con Hilgers. No solo eso, también se ha logrado un acuerdo personal entre el jugador y el club de Londres.

«Crystal Palace está en proceso de negociaciones adicionales con el FC Twente relacionado con la transferencia de jugadores indonesios, Mees Hilgers. También se han logrado acuerdos personales», escribió el periodista en X.

No hace mucho, los medios holandeses que era bastante creíble, WFCgroningen, se unieron a la confirmación de las noticias.

«Hay mucho interés en el extranjero, pero ahora Crystal Palace de la Premier League está en la posición principal», escribió WFCgroningen.

Mees Hilgers todavía está bajo contrato con FC Twente hasta el 1 de julio de 2026. Pero con la ausencia de conversaciones de extensión de contrato, se cree que el club aprovecha el mercado de transferencias este verano como la última oportunidad para obtener el valor de venta óptimo.

Actualmente, Hilgers tiene un valor de mercado de alrededor de € 6.5 millones o equivalente a RP124 mil millones en función de los datos de transferencia. ¿Crystal Palace está dispuesto a pagar el precio? Respuesta

Lo más probable se revelará pronto en el futuro cercano. Con la posibilidad de la partida de Hilgers y Alec van Hoorenbeeck, quienes también se rumorea que se lanzarán, FC Twente debe comenzar a prepararse para encontrar un reemplazo. El entrenador Joseph Oosting actualmente todavía tiene nombres como Robin Pröpper, Stav Lemkin y Max Bruns. Si bien el nombre Ruud Nijstad, que se dice que es una opción, no se ha visto en el banco durante el partido contra Pec Zwolle.