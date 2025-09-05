Tratar rápidamente con el caso de la tarifa: Donald Trump le dice a la Corte Suprema







El Administración de Trump Tomó la lucha por los aranceles a la Corte Suprema el miércoles, pidiéndole a los jueces que gobiernen rápidamente que el presidente tiene el poder de imponer impuestos de importación radicales según la ley federal. El gobierno pidió a la corte que revertiera un fallo de la corte de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son un uso ilegal de una ley de poderes de emergencia.

Es el último de una serie de la administración de Trump apela a un SC que ayudó a dar forma, y ​​uno que se espera que ponga una pieza central de la política comercial del presidente ante los jueces. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos Para el Circuito Federal dejó los aranceles en su lugar por ahora, pero la administración, sin embargo, pidió al Tribunal Superior que interviniera rápidamente en una petición presentada electrónicamente el miércoles por la noche, que se espera que se envíe formalmente el jueves. El abogado general D John Sauer le pidió a los jueces que retomaran el caso y escuchen argumentos a principios de noviembre. «Las apuestas en este caso no podrían ser más altas», dijo.

Trump será el anfitrión de los principales CEO de tecnología, excepto Musk

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump organizó una lista de los CEO de tecnología de alta potencia para una cena en el Rose Garden de la Casa Blanca el jueves. Los invitados incluyen al cofundador de Microsoft Bill Gates, el CEO de Apple, Tim Cook, y el CEO de Meta Mark Zuckerberg, entre otros. Una ausencia notable de la lista de invitados es Elon Musk.

