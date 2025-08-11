Tratamiento del mercado de SportStyle, New Balance con el ícono pop Rosalía, por lo que el embajador de la marca

Yakarta, Viva – Productor zapato de Boston, Estados Unidos (EE. UU.), Nuevo balanceTomó a la músico femenino que ganó los premios Grammy de España, Rosalía, como Embajador de la marca (LICENCIADO EN LETRAS).

El presidente y director de marketing de la marca (CMO) de New Balance, dijo Chris Davis, Rosalía fue elegida como embajadora de la marca New Balance porque se consideró exitoso en traer entusiasmo independiente, que siempre ha sido un nuevo equilibrio desde 1906.

«Es un honor que Rosalía pueda unirse a nosotros. Él trae la singularidad, la creatividad y el coraje de la expresión anti-principal. No se convierte en un seguidor de las tendencias, sino los pioneros», dijo Chris en su declaración el lunes 11 de agosto de 2025.

«A través de esta colaboración, New Balance está listo para traer un nuevo avance con una estrategia que se centra en los productos y la narración de historias. ‘Look diferente’ es la fuerza que nos une», dijo.

Gerente general de marketing de marca deportiva MAPA Activa, Martina Harianda Mutis explicó, Rosalía se convirtió en una figura que introdujo la última colección de New Balance, a saber, 204L, como zapatos de estilo de vida con siluetas de baja perfil inspiradas en corredores retro.

Utilizando material de gamuza premium y diseño elegante, estos zapatos están presentes como una representación del valor equivalente del nuevo equilibrio entre los deportes y los aspectos de la moda, y se fusiona en un concepto de «estilo deportivo» que es la última tendencia en la comunidad.

Junto con el icónico artista visual de los Estados Unidos, Alex Prager, New Balance también lanzó un video de campaña de noir matizado cinematográfico. Rosalía apareció como el personaje principal que llamó la atención al llevar una misteriosa caja, entrando en la sede de New Balance en Boston.

Aparentemente, la caja contiene el logotipo New Balance X Rosalía, que es un símbolo de la colaboración artística de ambos. Esta campaña no se trata solo del producto, sino de mensajes. Una señal de que New Balance ahora va más allá: de una marca funcional a otra que se atreve a contar historias, y es culturalmente relevante.

«Rosalía no es solo una nueva cara del New Balance, sino un símbolo de una cultura que siempre es progresivo para moverse. La forma en que sopló tradiciones, música, moda, para su personalidad, todos ellos son muy relevantes para la forma en que la generación actual se expresa a sí mismo, que se negó a estar compuesta», dijo Martina.

«Haznos en IndonesiaEsta colaboración muestra que New Balance está más cerca del mundo donde los deportes, el estilo de vida y la cultura ya no están separados y responden a la demanda de productos de estilo deportivo que están cada vez más demandados «, dijo.

Para obtener información, la colección New Balance X Rosalía 204L estará disponible en minoristas seleccionados de todo el mundo y a través de Newbalance.com

Se pueden ver campañas completas en el siguiente enlace de Instagram:

Capítulo 1: Siempre llueve en Boston

Capítulo 2: cada milla un desenfoque

Capítulo 3: La llegada

Capítulo 4: El troquel es fundido

Capítulo 5: Rosalia: El embajador.