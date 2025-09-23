Tratado de coproducción entre España, Filipinas para ser firmado

Un tratado de coproducción histórica entre el Filipinas y España es inminente.

Anunciando la noticia estaba Camilo Vázquez, Director General Adjunto de la Agencia Nacional de Cine españolas, ICA. El próximo PACT encaja con los objetivos de ICAA para expandir sus acuerdos bilaterales en todo el mundo. Por el momento, España tiene 22 de este tipo y le gustaría aumentar ese número, dijo Vázquez, hablando en un enfoque en la mesa redonda de Filipinas en el Festival de cine de San Sebastián.

Los otros panelistas fueron Liza Diro, directora ejecutiva de la Comisión de Cine de la Ciudad de Quezon, el productor filipino Monster Jiménez de este lado y Arkeofilms y Laura Serra, que representa a la productora Alba Sotorra Cinema Prods con sede en Barcelona.

«Hemos identificado Asia como una región de especial interés estratégico. Es nuestro punto de referencia más allá de nuestros mercados naturales o áreas de influencia y trabajo como Europa y América Latina», dijo Vázquez, y agregó: «Queremos hacer un fuerte compromiso con Asia y dentro de Asia, porque es una región vasta, hemos priorizado cuatro países, uno de los cuales es el filipino».

Agregó que el texto del acuerdo bilateral se finalizó prácticamente a nivel técnico y lo que queda es la aprobación formal de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, lo que podría suceder en unas pocas semanas.

ICAA también está trabajando activamente con India. «El próximo año se encuentra el doble año de España -India, un marco estratégico para las relaciones privilegiadas entre España e India en muchas áreas: Trade, Turismo, Industria, Economía y también el Sector Audiovisual. Ya se ha firmado un acuerdo bilateral con India, pero queremos reformar, actualizarlo y refrescarlo», dijo Vázquez.

Agregó que China era otro país de interés para España, donde buscaron actualizar su pacto actual, mientras España busca fortalecer aún más sus lazos con ellos.

El cuarto país es Corea del Sur, donde se encuentran en las primeras etapas de negociar un acuerdo bilateral. También queremos fortalecer los lazos con ese país, ya que creemos que la industria cinematográfica de Corea del Sur es muy fuerte. Hemos visto ejemplos claros recientemente, como ‘Juego de calamar’ y otras producciones audiovisuales que han tenido un gran éxito y un impacto significativo en España «, dijo.

Hizo hincapié en que España siempre ha apoyado fuertemente las coproducciones, reconociendo su valor significativo tanto económica como artísticamente. Económicamente, amplían el acceso a la financiación al permitir el apoyo de múltiples administraciones. Artísticamente, fomentan el intercambio creativo a través de la colaboración entre ideas, historias y talento, lo que lleva a producciones que resuenan con diversas audiencias.

«Creemos que las historias, ya sea contadas a través de libros, películas o producciones audiovisuales, en última instancia, son universales. El lenguaje del cine es universal. Incluso las historias locales pequeñas, aquellas ambientadas en una aldea o un pueblo rural en España, pueden encontrar relevancia emocional y significado para audiencias en todo el mundo», agregó.

«Es realmente una buena noticia que habrá un tratado de coproducción entre España y Filipinas, y también una oportunidad no solo para que España y Filipinas trabajen juntas, sino para que Filipinas sea una puerta de entrada para que los productores españoles y de América Latina trabajen con el resto de la región del sudeste asiático», dijo diño.

Señaló que la ciudad de Quezon, donde se basa el 70% de la fuerza laboral de cine y televisión del país, ha aspirado a ser un centro de colaboraciones dentro de la región y con ese fin, anunció que la Comisión de Cine de Quezon City, a través del Festival Internacional de Cine de Qcinema, lanzaría un enfoque de tres años en Ibero-América desde 2026 hasta 2028.

Durante esos años, seleccionarán seis proyectos iberoamericanos, que se exhibirán durante el mercado de proyectos al que invitarán a profesionales de la industria de países iberoamericanos. Dos proyectos ganadores se llevarán a casa premios en efectivo de $ 10,000 y $ 15,000.

Diño también anunció que la Comisión de Cine de la Ciudad de Quezon estaba lanzando el Fondo Ibero-América de Quezon City, donde iban a otorgar cada año uno a dos proyectos una cantidad máxima de $ 100,000, con un 50% que se gastará territorial o no territorialmente tanto tiempo como un productor estadounidense de Ibero y productor filipino.

El productor Monster Jiménez presentó su proyecto, ahora en la publicación, que todavía está solicitando subvenciones españolas. Titulada «Daughters of the Sea» y dirigida por Martika Ramirez Escobar, Jiménez encontró a su coproductor, la Alba Sotorra, con sede en Barcelona, ​​mientras estaba en Cannes.

«Es un equipo de todas las mujeres, y queríamos un equipo de producción de todas las mujeres. No queríamos ser estrictos al respecto, pero se sintió correcto», dijo. En él, tres vidas se entrelazan como espíritus afines enraizados en el mismo suelo. Lucía, una curiosa guía turística que, sin saberlo, se cruza con su padre en España, vive indirectamente a través de otros dos: un dueño de una tienda de mascotas desesperado por salvar a una sirenita moribunda y una joven cuya madre de larga data repentinamente reaparece.

«Cuando conocimos a Monster, se sintió muy orgánico para nosotros ser parte de este proyecto y este equipo. Nos sentimos no solo por la historia o quién era el monstruo y su carrera y quién era Martika, sino que también sentimos una responsabilidad histórica. Y estábamos muy agradecidos de ser parte de esto y poder explicar algo que normalmente no está en la mesa», dijo Serra.