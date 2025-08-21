Trastornos de salud SPKLU, puerta corredera de MPV





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El miércoles, agosto de 2025, que discutió los últimos problemas automotrices a partir de la salud Chapotear a una opción coche usado y asignaciones de DPR.

1. Estar cerca de Spklu puede perturbar la respiración

La investigación de UCLA encontró que el nivel de partículas finas de PM2.5 alrededor de Spklu era mucho más alto que la carretera o la estación de servicio, lo que podría dañar los pulmones y el torrente sanguíneo. Se cree que esta partícula se origina en el polvo suspendido debido al ventilador de refrigerante del gabinete eléctrico Spklu. Leer más.

2. Elección de MPV antigua puerta corredera, el precio es IDR 100 millones

Honda Freed y Toyota Sienta se utilizan MPV con puertas correderas correderas en demanda, con precios que van desde RP120 millones hasta RP190 millones, dependiendo del año de producción. Freed ofrece la fiabilidad del motor I-VTEC, mientras que Sienta es superior a los diseños modernos y las características automáticas de la puerta corredera. Leer más.

Los miembros del DPR 2024-2029 recibieron una asignación de vivienda de Rp50 millones por mes, suficiente para pagar autos de lujo como el Toyota Alphard al Tiger Porsche. Esta asignación desencadenó la atención pública debido a la flexibilidad de su uso, incluso para necesidades distintas a la vivienda. Leer más.

Fuente