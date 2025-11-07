Trasladar perros callejeros a refugios designados: SC sobre casos de mordeduras de perros en áreas institucionales







El Tribunal Supremo tomó nota el viernes del «aumento alarmante» de casos de mordedura de perro en áreas institucionales como centros educativos y hospitales, y ordenó que dichos caninos sean trasladados a refugios designados.

Un tribunal especial de tres jueces integrado por los jueces Vikram Nath, Sandeep Mehta y NV Anjaria aprobó una serie de instrucciones en el caso de los perros callejeros, incluida la de pedir a las autoridades que garanticen la retirada del ganado y otros animales callejeros de las carreteras y autopistas, y su reubicación en refugios designados.

El tribunal ordenó a las autoridades que impidieran el ingreso de perros callejeros en las instalaciones de instituciones educativas y hospitales gubernamentales y privados, etc., para evitar incidentes de mordeduras de perros.

Ordenó que los perros callejeros recogidos en dichas instituciones no sean devueltos al mismo lugar.

El tribunal pidió a las autoridades, incluida la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI), que emprendan una campaña conjunta para identificar los tramos de carreteras en los que se encuentran con frecuencia animales callejeros.

Fijó el asunto para una nueva audiencia el 13 de enero.

El 3 de noviembre, el tribunal superior dijo que aprobaría instrucciones provisionales para abordar la cuestión de la «grave amenaza» de las mordeduras de perro en áreas institucionalesdonde los empleados alimentan y alientan a los perros callejeros.

El tribunal superior está escuchando un caso suo motu, que se inició el 28 de julio a raíz de un informe de los medios sobre mordeduras de perros callejeros que provocaban rabia, particularmente entre niños, en la capital nacional.

Había ampliado el alcance del caso de los perros callejeros más allá de los límites de la Región de la Capital Nacional de Delhi y ordenó que todos los estados y territorios de la Unión fueran partes en el asunto.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente