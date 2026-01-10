Tras una llamada de Prabowo, el Ministro de Finanzas Purbaya asegura que no se recortará el TKD de Aceh de 2026

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa asegurar el presupuesto traslado a la región (TKD) para Provincia Aceh El año 2026 no está previsto para los esfuerzos destinados a apoyar la recuperación después de un desastre.

La ausencia de recortes en el TKD de la provincia de Aceh también ha sido aprobada directamente por el Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

Esto fue transmitido por Purbaya después de la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre de la Cámara de Representantes con el Grupo de Trabajo de Aceleración de la Reconstrucción y Rehabilitación Post-Desastre del Gobierno en la provincia de Aceh en Banda Aceh y también asistió el Vicegobernador de Aceh, Fadhlullah.

«Anteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, se puso en contacto con el presidente Prabowo Subianto para entregarle el TKD de Aceh y también se lo transmití al presidente por teléfono. Gracias a Dios, el presidente acordó que se devolvería al año anterior y no se cortaría», dijo Purbaya en Banda Aceh, citado por ANTARA, el sábado 10 de enero de 2026.

Purbaya explicó que la devolución de TKD está de acuerdo con la aprobación del Presidente Prabowo Subianto para acelerar el proceso de recuperación post-desastre de Aceh.

El total de TKD que se devolverá al Gobierno de Aceh para 2026 ronda los 1,7 billones de IDR.

Mientras tanto, el vicepresidente de la RPD, Sufmi Dasco Ahmad, dijo que recibió una solicitud del vicegobernador de Aceh Fadhlullah para que se pudiera relajar la eficiencia de las transferencias presupuestarias a las regiones tras el desastre que afectó a la zona.

«El Ministro de Finanzas también pidió ayuda para que se pueda tomar discreción para Aceh. Acabo de conectar al Ministro de Finanzas con el Presidente Prabowo Subianto por teléfono para TKD Aceh. Gracias a Dios estuvo de acuerdo con lo que dijo el Ministro de Finanzas», dijo.

A la reunión también asistieron miembros de la RPD, entre ellos el vicepresidente de la RPD, Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras y TA Khalid.

A continuación, estuvieron presentes los Ministros del Gabinete Rojo y Blanco, entre ellos el Ministro del Interior, Tito Karnavian, el Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, el Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, el Ministro de Asuntos Sociales, Sifullah Yusuf, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, y el Enviado Especial del Presidente para el Desarrollo de la Generación Joven y los trabajadores del arte, Raffi. Ahmad.