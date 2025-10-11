Tras una batalla mental con Indra Sjafri, el seleccionador indio reza por la selección de Indonesia de cara al partido contra Irak

VIVA – Entrenador Equipo Nacional India U-23, Naushad Moosa, brindó apoyo moral a Selección Nacional de Indonesia de cara al importante partido contra Irak en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

La selección de Indonesia se enfrentará a Irak en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025, temprano en la mañana WIB. Este duelo determinará los pasos de Garuda para mantener sus esperanzas de llegar al Mundial.

Anteriormente, la selección india sub-23 acababa de jugar un partido de prueba contra la selección nacional indonesia sub-22 en el estadio Madya, en Solo, el viernes 10 de octubre de 2025. En ese partido, la selección india logró ganar por poco 2-1 al equipo entrenado por Indra Sjafri que se preparaba para afrontar los SEA Games de 2025.

«No quiero decirle a la selección de Indonesia cómo jugar porque tiene un buen entrenador», dijo Moosa, citado por Antara.

«Sólo puedo desearle lo mejor a este equipo en el partido contra Irak», añadió.

El técnico de 53 años también cree que Irak es un duro rival para Indonesia. Considera que el equipo de Graham Arnold tiene mejor calidad que Arabia Saudita, que anteriormente venció a Indonesia por 3-2 en el primer partido.

«Sí, pero vi el resultado 3-2, perdieron contra Arabia Saudita. Y si comparas a Irak, son un buen equipo, son un equipo fuerte», dijo Moosa.

La selección de Indonesia se encuentra ahora en una situación difícil después de perder ante Arabia Saudita en el primer partido. El equipo de Patrick Kluivert debe vencer a Irak para mantener sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

En el formato de cuarta ronda, sólo el equipo en primer lugar tiene derecho a clasificarse directamente para la Copa del Mundo de 2026, mientras que el equipo en segundo lugar todavía tiene posibilidades hasta la quinta ronda.

Con esta situación, el partido contra Irak se convirtió en un impulso importante para que Garuda se levantara y reavivara las esperanzas en el escenario mundial.