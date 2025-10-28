Tras ser sellados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, se reabrieron 18 lugares turísticos de Puncak

BogorVIVA – La esperanza de la gente del sur de Bogor de volver a trabajar en el sector turístico está abierta nuevamente. Un total de 18 negocio recorrido que había sido sellado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura (KLHK) finalmente volverá a funcionar inmediatamente después de cumplir todas las sanciones administrativas.

La noticia de la retirada de este sello se transmitió durante una actividad de plantación de árboles en la zona de Eiger Adventure Land (EAL), el martes 28 de octubre de 2025. Este evento es un símbolo de un nuevo equilibrio entre recuperación medioambiental y sostenibilidad económica. habitante.

También estuvieron presentes en esta actividad el miembro de la RPD RI Mulyadi, el regente de Bogor, Rudi Susmanto, y el director general de Aplicación de la Ley (Gakkum), inspector general de KLHK, Rizal Irawan, junto con varios empresarios y representantes de la comunidad.

El inspector general Rizal Irawan enfatizó que hacer cumplir la ley ambiental no consiste solo en imponer sanciones, sino también en brindar espacio para que los actores empresariales corrijan errores.

«El espíritu de la Ley número 32 sobre Protección y Gestión del Medio Ambiente es la restauración. Los empresarios tienen la oportunidad de reparar, replantar, construir embalses y tomar medidas concretas para restaurar la naturaleza», dijo, el martes 28 de octubre de 2025.

Mientras tanto, Mulyadi expresó su agradecimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, que se mostró firme pero aún abrió espacios para el diálogo. Destacó la importancia de encontrar un punto medio entre la economía popular y la sostenibilidad natural.

«La economía debe funcionar sin amenazar la conservación de la naturaleza. Hay un punto medio que debe mantenerse», afirmó Mulyadi.

Durante la reunión también se anunció que el levantamiento de los precintos en 18 localidades turísticas se produciría la próxima semana. De hecho, se propone conmemorar este momento como ‘Green Peak Day’, como símbolo del compromiso por mantener el equilibrio del ecoturismo.

Mulyadi también destacó la empatía del regente de Bogor por los miles de residentes que perdieron sus medios de vida debido al cierre de negocios. La comunidad espera que la colaboración entre el gobierno y los empresarios continúe para que la recuperación económica y ambiental sea equilibrada, al mismo tiempo que se aumentan los ingresos regionales y se crean empleos sostenibles.

«Muchos residentes dijeron: ‘Señor, tenemos hambre, ¿quién cuidará de nuestros estómagos?’ «Ésta es una cuestión humanitaria», volvió a decir Mulyadi.

Anteriormente se informó que llegaron buenas noticias para las empresas turísticas en la zona de Puncak, Bogor Regency. Esto se hará la próxima semana.