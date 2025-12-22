Tras ser golpeado por OTT, el regente de Bekasi le expresó este mensaje a Dedi Mulyadi

Jacarta – Regente Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dejó un mensaje al gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi después de someterse a un examen inicial como sospechoso en el presunto caso soborno bono de proyecto dentro del Gobierno de Bekasi Regency, Java Occidental.

«Ojalá el Gobernador siempre esté sano», dijo Ade en la Casa Roja y Blanca kpkYakarta, citado en Entre, Lunes 22 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre los residentes de Bekasi Regency, volvió a disculparse y esperaba que la zona pudiera ser más avanzada y próspera en el futuro.

«Pido disculpas a la gente de Bekasi Regency por lo sucedido», dijo.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta (OTT) en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que siete de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las siete personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, el KPK anunció Regente de Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), padre del regente de Bekasi y jefe de la aldea de Sukadami, distrito de Cikarang del Sur, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK), así como un privado llamado Sarjan (SRJ), son sospechosos en el presunto caso de soborno.

El KPK dijo que Ade Kuswara y HM Kunang eran sospechosos de supuestamente recibir sobornos, mientras que Sarjan era sospechoso de presuntamente dar sobornos. (Hormiga)