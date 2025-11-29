Tras ser dado de alta del hospital, el autor de la explosión del SMAN 72 ha sido trasladado a…

Jacarta – Niño en conflicto con la ley (ABH) con las iniciales F, autor explosión De PEQUEÑO 72 En el norte de Yakarta, se confirma que fue trasladado a una casa segura después de recibir tratamiento médico en el Hospital de Policía de Kramat Jati (RS).

Este traslado se realizó luego de que todos los procesos médicos fueran declarados completos. El jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, confirmó que F ahora se encuentra oficialmente en una casa segura según la coordinación entre agencias.

«Sí, está en casa a salvo como resultado de la coordinación con el Servicio Social, Bapas, KPAI, Apsifor y UPT P3A con los investigadores», dijo Budi cuando fue confirmado, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Aunque ya ha sido dado de alta del hospital, Budi enfatizó que el proceso de examen de F aún no se puede llevar a cabo. Según él, mientras estaba en una casa segura, ABH todavía estaba en recuperación psicológica.

«Es cierto (en este momento) la recuperación psicológica. Después de que los resultados del médico psicológico tratante digan que es posible, se programará un (examen)», dijo.

El estudiante de iniciales F es el presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta Utara resulta ser una figura cerrada y rara vez socializa.

El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, explicó que los hallazgos se obtuvieron después de que los investigadores examinaron a 16 testigos. Están formados por familiares, profesores y amigos de la escuela del perpetrador.

«Según la información que recopilamos, se sabe que los Niños en Conflicto con la Ley (ABH) involucrados son personas privadas y rara vez socializan», dijo el martes 11 de noviembre de 2025.

Como resultado de sus acciones al hacer explotar una bomba en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, un estudiante con las iniciales F fue amenazado con varios artículos múltiples.

Se determinó que F era un niño en conflicto con la ley (ABH) después de que los investigadores encontraron pruebas suficientes de actos ilegales. Así lo reveló el Director General de Investigación Criminal (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, el Comisionado de Policía Iman Imannudin.

«Hay acusaciones de que ha habido actos ilegales que deberían sospecharse de violar las normas legales», dijo Iman durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, el martes 11 de noviembre de 2025.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta durante las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.