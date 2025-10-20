Tras la muerte de Timothy, Pratikno promete vigilar su salud física y mental

Jacarta – Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (PMK), Pratikno abre tu voz sobre las acusaciones intimidación hacia los estudiantes de la Universidad Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra.

Pratikno enfatizó que su partido rechaza cualquier caso de acoso o acoso entre estudiantes y estudiantes.

«Oh, sí, eso no está permitido», dijo Pratikno a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Pratikno explicó entonces que a su partido le preocupaban los problemas de salud física, salud mental y sociosanitarios. Su partido, dijo Pratikno, prometió supervisar este asunto.

«Sí, estamos muy preocupados por la salud, no sólo por la salud física, la salud mental y la salud social. Necesitamos controlar las tres», afirmó.

Como se informó anteriormente, la policía continúa investigando el caso. muerte estudiante de la Universidad Udayana (UNUD) Bali, Timothy Anugerah Saputra, quien supuestamente se suicidó debido al acoso en el campus. Están empezando a surgir una serie de hechos nuevos.



Estudiante de Unud, Timothy Anugerah Saputra

El jefe de policía de West Denpasar, el comisionado Laksmi Trisnadewi, dijo que había verificado todas las imágenes de las cámaras CCTV en el área del edificio donde ocurrió el incidente. Según los resultados del examen, se registró que la víctima ingresaba al edificio por el vestíbulo y se la vio caer.

Sin embargo, los momentos previos al incidente en el 4to piso no fueron registrados porque la cámara de ese lugar llevaba mucho tiempo sin funcionar o estaba dañada.

«Fue grabado en CCTV cuando la víctima ingresó al edificio en el vestíbulo delantero. El mismo CCTV también registró el momento en que la víctima cayó. Sin embargo, de hecho había CCTV en el cuarto piso, pero el CCTV resultó dañado. También nos hemos coordinado con el campus. Se estima que el daño al CCTV en el cuarto piso ocurrió alrededor de 2023», dijo el comisionado de policía Laksmi, citado por tvOne, el lunes 20 de octubre. 2025.

Además de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía también examinó a varios testigos que vieron a la víctima en el cuarto piso antes de caer. Según el comisionado de policía Laksmi, hubo tres testigos que vieron a Timothy salir del ascensor, caminar y luego sentarse en el lugar donde se encontraron su bolso y sus zapatos. Sin embargo, como no se conocían, los tres no tuvieron tiempo de interactuar con la víctima.

«Los testigos que vieron a la víctima salir del ascensor en el cuarto piso, hubo quienes vieron a la víctima salir del ascensor, llegar al cuarto piso, luego caminar y sentarse en el lugar donde se encontraron por última vez el bolso y los zapatos de la víctima. Así que hubo tres testigos que vieron esto, pero como no se conocían, simplemente lo dejaron pasar o no prestaron mucha atención a las actividades de la víctima en ese momento», explicó el comisionado Laksmi.