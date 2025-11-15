Tras la decisión del Tribunal Constitucional, se espera que Prabowo retire inmediatamente a los agentes de policía en activo de la función pública.

Jacarta – Miembro Comisión III de la RPD RIBenny Kabur Harman espera que el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto atraer miembros inmediatamente policia activa que ocupa oficina civil.

Esto sigue a una decisión Tribunal Constitucional (MK) sobre la demanda contra la Ley Número 2 de 2002 relativa a policia nacional. En su decisión, el MK prohibió a la policía activa ocupar posiciones civiles.

Esta decisión también enfatiza que los policías deben renunciar permanentemente y ya no tener el estatus de miembros activos de la Policía Nacional si desean servir fuera de la institución de la Policía Nacional.

Benny cree que el presidente Prabowo es un presidente que obedece la constitución, especialmente la decisión del Tribunal Constitucional que es definitiva y vinculante. Por lo tanto, espera que Prabowo retire inmediatamente a la policía activa que actualmente ocupa posiciones civiles.

«El presidente Prabowo es un presidente que se somete y obedece la constitución», dijo Benny en su declaración del sábado 15 de noviembre de 2025.

«Por lo tanto, esperamos que el presidente Prabowo retire inmediatamente y devuelva a los miembros de la Polri que todavía están activos en ministerios e instituciones u organismos», continuó.

Benny cree que a los policías en activo que ocupan puestos civiles también se les pueden dar alternativas. Esto está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional.

«O se les pide que elijan entre jubilarse anticipadamente o regresar inmediatamente a su organización matriz», dijo Benny.

Como se informó anteriormente, el Tribunal Constitucional (MK) enfatizó que los miembros de la Policía Nacional de Indonesia (Polri) que ocupan puestos fuera de la policía, también conocidos como puestos civiles, deben dimitir o retirarse del servicio policial.

Hoy, una serie de elementos de la sociedad, incluidos trabajadores, estudiantes y activistas, saldrán a las calles para realizar una manifestación a gran escala frente al edificio del Consejo Representativo del Pueblo (DPR) y el edificio del Tribunal Constitucional (MK).

La Corte Constitucional, mediante Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025 pronunciada el jueves, eliminó las disposiciones que previamente habían brindado un vacío legal para que los policías en activo ocuparan cargos civiles sin renunciar primero a su condición de miembros.

«Declarar la frase ‘o no basado en una asignación del Jefe de Policía’ en la Explicación del Artículo 28, párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional es contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional de Yakarta.

En este caso, el Tribunal aceptó en su totalidad la petición del abogado Syamsul Jahidin y del estudiante Christian Adrianus Sihite. Los peticionarios probaron la constitucionalidad de las normas del artículo 28 párrafo (3) y la Aclaración al artículo 28 párrafo (3) de la Ley de Policía Nacional.