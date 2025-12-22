Tras ignorar a los malos fiscales, el Fiscal General garantiza que no hay lugar para los infractores de la ley

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) confirma su compromiso de realizar una limpieza interna exhaustiva.

No sólo se dirigieron al personal, sino que también se implementaron medidas estrictas como la destitución del puesto o el despido temporal. fiscal quien se demostró que había abusado de su autoridad.

De acuerdo con el mandato del Fiscal General ST Burhanuddin, el Cuerpo Adhyaksa no proporcionará ningún espacio para los fiscales. travieso‘ lo que lesiona el sentido de la justicia y daña la dignidad de la institución.

El jefe del Centro de Información Jurídica de la Fiscalía General, Anang Supriatna, afirmó que se tomaron medidas firmes al imponer una sanción de despido temporal a un fiscal individual que fue nombrado sospechoso en un caso de presunta extorsión a un ciudadano surcoreano (WN).

Esta decisión se tomó de inmediato para que el proceso legal pueda avanzar sin obstáculos, además de ser una fuerte advertencia para todos los empleados de la Fiscalía en toda Indonesia.

Aparte de eso, la firmeza del fiscal también se puede ver en el manejo de casos que involucran a funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Sungai del Norte de Hulu (Kejari) (HSU). “Tras la determinación del sospechoso por kpk«El Fiscal General tomó inmediatamente medidas drásticas eliminando posiciones estratégicas en la zona», afirmó Anang en su declaración, citada el domingo 21 de diciembre de 2025.

Los fiscales que recibieron estas sanciones fueron el Jefe de la Fiscalía del Distrito de HSU (Kajari), el Jefe de la Sección de Inteligencia (Kasi Intel), así como el Jefe de la Sección de Administración Civil y Estatal (Kasi Datun).

«Ha sido destituido de su cargo y temporalmente inhabilitado de su condición de funcionario público como fiscal hasta que reciba una decisión judicial», dijo Anang.

Esta medida de destitución se tomó como una forma de responsabilidad y compromiso de que los altos cargos no serán una protección para nadie que viole la ley o quede atrapado en una operación de aplicación de la ley.

La Procuraduría General de la República destacó que cada vez que atrapan a un fiscal Operación de arresto manual (OTT), tanto por los equipos internos como por otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, la acción administrativa en forma de despido se llevará a cabo de inmediato y sin demora.

Esta política de tolerancia cero se implementa en todos los niveles sin discriminación. Esto se hace con el fin de mantener la confianza pública que actualmente continúa aumentando en el desempeño de la Fiscalía.

Este esfuerzo de limpieza se considera un paso crucial para garantizar que la Oficina del Fiscal sólo cuente con funcionarios con alta integridad. La Fiscalía General enfatizó que la supervisión inherente (Waskat) seguirá siendo más estricta en todos los niveles para evitar irregularidades en el futuro.