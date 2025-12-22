Tras huir durante la OTT, Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara se entregó

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) anunciado Fiscalía Agung entregó al jefe de la Sección de Administración Civil y Estatal de la Fiscalía del Distrito de Regencia Río Norte superiorKalimantan del Sur, Tri Taruna Fariadi, quien fue desactivado después de convertirse en sospechoso.

«Es cierto, ha sido entregado por la Fiscalía General. A continuación, se llevará a cabo una investigación de inmediato», dijo el lunes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Budi dijo que la entrega del sospechoso en el presunto caso de corrupción relacionado con la extorsión en el proceso de aplicación de la ley en la Fiscalía del Distrito de North Hulu Sungai para el año fiscal 2025-2026 fue una forma de sinergia. entre Comisión para Erradicación de la Corrupción y Fiscalía General de la República.



La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró sospechosos a Kajari y al jefe de inteligencia de la fiscalía del distrito norte de Hulu Sungai. Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A/rwa

«Esta es también una forma de apoyo mutuo entre la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y la Fiscalía General en el manejo de casos de presuntos actos criminales de corrupción», dijo.

Anteriormente, el KPK lo hacía OTT 11 en 2025, concretamente en North Hulu Sungai Regency, Kalimantan del Sur, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había arrestado a seis personas en la OTT, incluido el jefe de la Fiscalía del Distrito de Hulu del Norte Sungai, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, y el Jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía del Distrito de Hulu del Norte Sungai, Asis Budianto.

El mismo día, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con la extorsión.

Luego, el 20 de diciembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció a Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Asis Budianto (ASB) y Tri Taruna Fariadi (TAR) como sospechosos en el presunto caso de extorsión en el proceso de aplicación de la ley en la Fiscalía del Distrito de North Hulu Sungai para el año fiscal 2025-2026.

Sin embargo, en esa fecha, sólo Albertinus Napitupulu y Asis Budianto fueron detenidos por el KPK porque Tri Taruna todavía estaba prófugo. (Hormiga)