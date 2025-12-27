Tras Eliano en Persib, Tijjani Reijnders lleva al Manchester City a lo más alto de la clasificación de la Premier League

VIVA – ciudad de manchester Llegó a casa desde City Ground con una sonrisa de satisfacción. Continuando con la visita a la sede del Nottingham Forest en la Premier League, el sábado 27 de diciembre de 2025 por la noche, los hombres de Pep Guardiola lograron asegurar una estrecha victoria por 2-1 en un partido feroz y lleno de drama.

Jugando ante el público, el Nottingham Forest no parecía en absoluto inferior. Desde los primeros minutos, los locales se atrevieron a atacar y molestaron varias veces a la zaga del Manchester City.

Inmediatamente apareció una oportunidad de oro en el minuto siete cuando Morgan Gibbs-White estuvo a punto de agarrar el pase de Callum Hudson-Odoi, pero la oportunidad no resultó en gol.

El Manchester City respondió con presión paulatina. Aunque tuvieron dificultades para penetrar la defensa del bosque, los ciudadanos continuaron intentándolo a través del movimiento. Tijjani ReijndersErling Haaland y Phil Foden.

Se crearon varias oportunidades, pero todavía no se concretaron. Hasta el descanso, ambos equipos no habían podido realizar un disparo a portería realmente peligroso.

La segunda parte fue el punto de inflexión del partido. El primer disparo a puerta llegó gracias a un tiro libre de Elliot Anderson que acabó en los brazos de Gianluigi Donnarumma.

No mucho después, Man City finalmente rompió el punto muerto. En el minuto 48, Tijjani Reijnders aprovechó con éxito un pase medido de Rayan Cherki para irrumpir en la portería de Nottingham y darle al City una ventaja de 1-0.

Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. Nottingham Forest muestra una mentalidad de nunca darse por vencido. Seis minutos más tarde, la buena cooperación entre los jugadores locales terminó con un gol de Omari Hutchinson que devolvió el empate 1-1 al marcador. El City Ground rugió.

El partido vuelve a estar abierto. Reijnders y Phil Foden volvieron a amenazar, pero no pudieron marcar más goles.

De hecho, fue Nottingham Forest quien casi se adelanta en el minuto 66. El disparo de Neco Williams fue detenido por Donnarumma, mientras que la nueva oportunidad de Nicolo Savona se fue desviada.

El Manchester City estuvo a punto de marcar el segundo gol en el minuto 73. Phil Foden disparó con fuerza, pero el portero John Victor actuó de manera brillante al hacer una elegante parada con los pies.

La incesante presión finalmente dio sus frutos para The Citizens. En el minuto 83, Rayan Cherki puso su nombre en el marcador con un potente disparo desde dentro del área tras un saque de esquina. Este gol determinó la victoria del Man City.