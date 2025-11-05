Tras el éxito de 4,7 millones de espectadores, El cuñado es la muerte acaba de convertirse en serie

Jacarta – MD Entertainment lanza oficialmente el último tráiler del espectáculo más esperado «La cuñada es la muerte La Serie.» Esta serie se transmite todos los días a las 19.30 WIB en MDTV.

Esta serie inmediatamente marcó un gran avance en la industria del entretenimiento de Indonesia. El director ejecutivo y fundador de MD Entertainment, Manoj Punjabi, expresó su entusiasmo por esta serie. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Se espera que la presencia de I-in-law Is Death The Series sea un gran avance en el mundo de la televisión y el streaming indonesios, porque por primera vez una serie se transmite en dos plataformas simultáneamente, a saber, en abierto (MDTV) y streaming (Netflix)», dijo Manoj Punjabi, en su declaración, citada el miércoles 5 de noviembre de 2025.

La serie Brother-in-Law Is Death solo está disponible en MDTV, pero también puedes seguir esta complicada historia a través de la plataforma global over-the-top (OTT), Netflix. Felices noticias para los fanáticos de la película El cuñado es la muerte (2024) porque Mahenra Deva devuelve a la vida el complejo personaje de Aris. Además de Deva, esta serie también presenta a Tatjana Saphira como Nisa y Nicole Parham, que interpreta a Rani.

MD Entertainment ha vuelto a confiar la silla del director a una figura experimentada, Hanung Bramantyo, al igual que en la versión de pantalla grande. Además de Hanung, esta serie también involucra a Sanjeev Ram Kishan, un director que ha dirigido con éxito una serie de telenovelas populares como Tajwid Cinta (2022), Hidayah Cinta (2024) y Tertawan Hati (2024).

El cuñado es la muerte presenta una historia de matrimonio que a primera vista parece perfecta. Sin embargo, la familia se desintegró lentamente cuando la tentación y la traición comenzaron a destruir la armonía.

Aris, el marido que parece leal, mantiene en secreto una relación ilícita con Rani, su propia cuñada. Esta historia que comenzó con miradas ocultas y momentos robados rápidamente se convierte en un asunto peligroso.

Este escándalo no sólo amenazó el matrimonio de Aris y Nisa, sino que también dañó sus vínculos familiares. Brother-in-Law Is Death es un drama conmovedor sobre el deseo, el engaño y las consecuencias que surgen de acciones contra límites que nunca deben cruzarse.

En 2024, la película Ipar Is Maut, producida por MD Pictures, fue un gran éxito. Esta película dramática logró ganar más de 4,7 millones. espectador durante su periodo de proyección en cines.