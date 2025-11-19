Tras el desprendimiento, Freeport asegura que la mina Grasberg volverá a operar en el segundo trimestre de 2026

Jacarta – puerto franco-McMoRan Inc. apunta a la reoperación mío subterráneo Grasberg Block Cave (GBC) en el segundo trimestre de 2026, después del incidente corrimiento de tierras que ocurrió a principios de septiembre de 2025.

La presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, dijo que su partido estaba comprometido a acelerar la recuperación de las operaciones mineras subterráneas de PT Freeport Indonesia (PTFI) en Grasberg, Papúa Central.

«Nuestro equipo está comprometido con la recuperación. producción gran escala de bajo costo en Grasberg de manera segura, eficiente y responsable», dijo Kathleen en su declaración del miércoles 19 de noviembre de 2025.

La mina a cielo abierto de Grasberg ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en la minería subterránea.

En cuanto al incidente del deslizamiento de tierra en la mina subterránea de Grasberg, Kathleen confirmó que el incidente sería una lección para Freeport en el futuro.

No sólo eso, Kathleen enfatizó que su partido también llevará a cabo una serie de iniciativas para que en el futuro incidentes como este no vuelvan a ocurrir.

«Seguiremos dando prioridad a la seguridad por encima de todo cuando restablezcamos las operaciones y nos esforzaremos por brindar beneficios a todas las partes interesadas», dijo.

Se sabe que anteriormente el Director General de Minerales y Carbón (Minerba) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tri Winarno, dijo que su partido había aprobado la solicitud de PT Freeport Indonesia (PTFI) relativa a la reoperación de su mina.

Donde, las operaciones de varias minas de PTFI fueron cerradas previamente, como consecuencia del deslizamiento de tierra ocurrido en la mina subterránea Grasberg el 8 de septiembre de 2025.

Director General de Minerales y Carbón, Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tri Winarno Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Tri enfatizó que el permiso operativo de PTFI solo se otorgó a dos bloques mineros, a saber, Deep Mill Level Zone (DMLZ) y Big Gossan.

«Se han concedido DMLZ y Big Gossan (permisos para la minería),», dijo Tri en DPR RI, Senayan, Yakarta, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Sin embargo, Tri admitió que hasta la fecha PTFI aún no ha realizado producción en los dos bloques mineros que han sido autorizados nuevamente. funcionar por ellos. Porque, según él, la producción en las dos minas a las que se les ha permitido reanudar sus operaciones no es muy significativa.

«(La producción) es sólo de unas 600.000 (toneladas) por año, por lo que no es mucho», dijo.