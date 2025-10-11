Tras el alto el fuego, 9.500 palestinos en Gaza siguen desaparecidos

Jacarta – Alrededor de 9.500 residentes Palestina en la linea Gaza reportado todavía desaparecidoincluso después de que se haya llegado a un acuerdo armisticio que entrará en vigor la noche del jueves 9 de octubre de 2025.

Los informes del equipo de rescate del sábado también informaron que, desde octubre de 2023, más de 67.000 gente Los palestinos en Gaza fueron asesinados.

Mientras tanto, otras 170.000 personas resultaron heridas a causa de la guerra. Israelque se prolonga desde hace dos años en el enclave. Donde, la mayoría de las víctimas son niños y mujeres.

Mientras tanto, la hambruna se ha cobrado la vida de 460 personas, entre ellas 154 niños.

Más temprano el jueves, Israel aceptó oficialmente un acuerdo de alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que marca el inicio de la primera fase de un plan de paz más amplio.

El acuerdo incluye el cese de todas las hostilidades, la retirada de las tropas israelíes de Gaza, el acceso a la ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Al día siguiente, miles de refugiados palestinos comenzaron a regresar a la ciudad de Gaza. Varias fuentes locales informaron que la gente comenzó a regresar a sus hogares a partir del viernes 10 de octubre de 2025 por la mañana, a través de la costa de las calles Rashid y Salah al-Din.

Se sabe que ambas son las dos principales carreteras de artillería que se extienden de norte a sur de la Franja de Gaza.

Los refugiados caminaron al menos siete kilómetros, llevando pertenencias mínimas, después de que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a los repetidos ataques sionistas.