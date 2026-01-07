Tras destacar 15 incidentes, Prabowo pide que se aumente la disciplina en los procedimientos de MBG

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto solicitó específicamente que Agencia Nacional de Nutrición (BGN) mejora la disciplina procesal en la implementación del programa Comidas nutritivas gratis (MBG).

Lea también: Prabowo Dice Que PKB Debe Ser Monitoreado Continuamente, Cak Imin: Eso Es Una Broma



Esta dirección fue transmitida por Prabowo en un retiro para ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

«En primer lugar, quiere que se aumente la disciplina del procedimiento», afirmó. Ministro de Estado Secretario Prasetyo Hadi a los periodistas.

Lea también: Prabowo regañó una vez al ministro en el retiro del palacio: para despertar entusiasmo



Prasetyo explicó que Prabowo no dio esta dirección sin razón.

Porque, según las notas del jefe de BGN, Dadan Hindayana, todavía hubo 15 incidentes relacionados con MBG que ocurrieron en diciembre de 2025.

Lea también: Palacio explica las razones por las que Prabowo estuvo ausente de los presidentes de los partidos políticos en su retiro: quiere una coalición sólida



«Según las notas del jefe de BGN en diciembre todavía se produjeron unos 15 incidentes, por lo que el presidente pidió en la medida de lo posible que estos incidentes indeseables no se produjeran más», afirmó.

Mientras tanto, en cuanto al presupuesto, Prasetyo aseguró que no hay problemas. Esto se debe a que el presupuesto del programa MBG ha sido regulado en Presupuesto público.

«En lo que respecta al presupuesto, no hay problema, porque en nuestro próximo presupuesto presupuestario para 2026 se han asignado aproximadamente 335 billones para el programa de comidas nutritivas gratuitas», concluyó Prasetyo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reveló la razón por la que reunió a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluar el desempeño del gobierno hace un año.

«Mi consideración es que primero debemos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al inaugurar el retiro.

Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.

«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.