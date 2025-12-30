Tras caer debido a una lesión, la historia de la lucha de Abdul Hafiz por ascender y ganar el oro en los SEA Games de 2025

Yakarta, VIVA – Abdul Hafiz Finalmente cerró una etapa difícil de su carrera con una sonrisa de alivio. Atleta lanzamiento de jabalina de Sumatra del Norte presentó con éxito no una medalla para Indonesia en caso de Juegos del MAR 2025 Tailandia, después de haber tenido que lidiar anteriormente con lesiones que hicieron que su rendimiento disminuyera y a menudo fuera cuestionado.

En su aparición en el estadio Suphachalasai de Bangkok, Abdul Hafiz consiguió el oro en lanzamiento de jabalina con un lanzamiento de 72,82 metros. Este récord no sólo lo llevó al podio más alto, sino que también superó el objetivo marcado para esa cifra.

Este logro es especial para Hafiz. Las lesiones que sufrió recientemente dificultaron el proceso de recuperación. Los resultados poco óptimos del partido del período anterior también lo pusieron en el punto de mira y en duda.

«Estoy muy feliz de poder conseguir este oro, porque estuve lesionado durante algún tiempo. Los resultados no han sido muy buenos en los últimos años. Gracias a Dios pude regresar en poco más de dos meses», dijo Hafiz en un comunicado citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.

No negó que esta etapa fue uno de los más duros de su carrera como deportista. La disminución del rendimiento hace que la confianza en sus capacidades flaquee, tanto desde fuera como desde dentro de sí mismo.

«Esta medalla de oro es una lucha continua. Mucha gente dudaba de mí porque antes mis lanzamientos eran malos. Con este oro, podría ser una prueba de mi arduo trabajo», dijo.

Detrás de este éxito, Hafiz enfatizó que el apoyo de sus seres más cercanos jugó un papel importante en su proceso de reactivación. Dijo que su esposa fue la figura que lo acompañó más constantemente durante el período de recuperación, además de su familia y la Junta Ejecutiva de la Asociación Indonesia de Atletismo.

«La persona que más me apoya es mi esposa. Gracias también a mi familia y a PB PASI», explicó Hafiz.

La medalla de oro de los SEA Games 2025 marcó el resurgimiento de Abdul Hafiz después de haber caído debido a una lesión. Más que un simple logro, este éxito es una prueba de que la perseverancia y la constancia pueden convertir las dudas en logros orgullosos, y se espera que pueda motivar a otros atletas indonesios a continuar luchando a nivel internacional.