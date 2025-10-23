Tras ausentarse por enfermedad, Lisa Mariana asegura que está lista para ser interrogada como sospechosa mañana

Jacarta – Celebridad mariana lisa programado para ser llamado nuevamente por la policía para ser interrogado por primera vez como sospechar caso de presunta calumnia y difamación contra el exgobernador de Java Occidental Ridwan Kamilmañana viernes 24 de octubre de 2025.

Así lo confirmó Jhon Boy Nababan como abogado de Lisa. Dijo que la inspección estaba prevista para llevarse a cabo alrededor de las 14.00 horas.

«(Examen) a las 2 en punto», dijo el jueves 23 de octubre de 2025.

Jhon dijo que su cliente se presentaría al examen como sospechoso. De hecho, Lisa fue examinada el lunes 20 de octubre de 2025. Sin embargo, en ese momento el interesado no estaba presente. La razón fue que Lisa afirmó que estaba enferma de tifus.

«(Lisa Mariana) está presente», volvió a decir.

Anteriormente se informó que Selebgram Lisa Mariana no cumplió con su primera citación como sospechosa en el presunto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho, la inspección se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas de esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Parece que su condición de sospechosa no ha hecho que la celebridad de Instagram Lisa Mariana pierda la calma. Aunque ha sido acusada oficialmente en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, Lisa admite que todavía está tranquila.

John dijo, Lisa incluso dijo que ni siquiera había pensado en presentar un juicio previo sobre el estatus legal que ahora tiene.

«Todavía es la primera citación como sospechoso. Cuáles serán los resultados, los detalles técnicos los transmitiremos más tarde», dijo John.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe se encuentra registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESCRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.