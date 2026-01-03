Transport Canada advierte a Air India sobre las reglas sobre el consumo de alcohol después del arresto del piloto en Vancouver







Un piloto de Air India fue arrestado en el aeropuerto internacional de Vancouver Aeropuerto la semana pasada mientras se preparaba para un vuelo, la agencia de transporte de Canadá advirtió a la aerolínea que se enfrentaba a la pérdida de sus autorizaciones de vuelo si no cumplía las normas sobre el consumo de alcohol. Transport Canada dijo en un comunicado el viernes que el incidente tuvo lugar el 23 de diciembre y que se comunicaría con Air India y las autoridades de aviación indias para garantizar que se tomaran «medidas de seguimiento apropiadas».

La Real Policía Montada de Canadá dijo que el arresto se produjo después de un «informe de preocupación» que involucraba a un miembro de la tripulación de una aerolínea. La policía dijo que se está llevando a cabo una investigación y que no se divulgará más información. Una portavoz del aeropuerto dijo que el piloto se había estado preparando para el vuelo diario programado de Air India de Vancouver a Delhi, que se retrasó varias horas pero luego despegó sano y salvo.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 muestra que el vuelo de Air India del 23 de diciembre desde Vancouver a Delhi vía Viena tenía previsto salir a las 15:00 horas, pero no salió de YVR hasta las 22:02 horas. Air India no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Transport Canada dijo en su comunicado que la Dirección General de Aviación Civil de la India tenía la responsabilidad principal de la supervisión regulatoria de Air India.

El comunicado decía que las regulaciones de aviación canadienses prohibían a los pilotos o cualquier otro miembro de la tripulación actuar dentro de las 12 horas posteriores a haber bebido alcohol o bajo su influencia. Dijo que las aerolíneas no podían asignar tripulaciones que no estuvieran aptas para el servicio. «El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en la suspensión o cancelación de un Documento de Aviación Canadiense bajo la Ley de Aeronáutica», dijo. Las aerolíneas también podrían enfrentar sanciones judiciales y de otro tipo, según el comunicado.

