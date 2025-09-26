¡Transmitir el investigador no a las redes sociales!

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Pide celebridades Lisa Mariana Proporcionando información relacionada con el supuesto caso de corrupción del Bank BJB directamente al investigador.

Esto fue confirmado por el diputado interino de la aplicación y ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu destacó la declaración de Lisa en las redes sociales que reveló muchos Mujer recibió un flujo de fondos del ex gobernador de West Java Ridwan Kamil.

Leer también: El sospechoso de la corrupción de la cuota del hajj nunca fue anunciado, KPK: Paciencia





Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

«LM debería haber dicho que cuando se examina aquí, no (en las redes sociales). Sí, si esto está repentinamente fuera del derrame», dijo Asep en el KPK Red and White Building, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

ASEP agregó, Lisa había recibido espacio para transmitir la información mientras se sometió a un examen. Por lo tanto, la información que se considera importante se transmite en el foro de investigación oficial.

«A la persona interesada se le ha dado la oportunidad, explicó que, explicado así, debería decirse que», dijo.

Anteriormente, Lisa Mariana le pidió al KPK que examinara a varias mujeres sospechosas de recibir el flujo de fondos de Ridwan Kamil a través de su cuenta de Instagram.

«Para los honorables investigadores de KPK, se investigue a fondo, por favor, se salvaguardará, por favor se escriba, que ayer fue lista», dijo Lisa.

«Algunos de los nombres de las mujeres que también reciben el flujo de fondos también. Entonces, le pido que sea justo, inmediatamente investigado, salvaguardado, llamado también. No solo yo», dijo.

Leer también: Un paso más, el KPK ha establecido a un sospechoso en la corrupción de alimentos para bebés y mujeres embarazadas en el Ministerio de Salud.



TVONENEWS/RIKA PANGESTI

https://www.youtube.com/watch?v=-zojmbvejy4

Leer también: El abogado dijo que la casa de Ridwan Kamil fue sacudida con Atalia Praratya

