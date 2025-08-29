Transmitir el dolor, Prabowo garantiza la vida de la familia Ojol que fue asesinada por Brimob

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto expresó sus profundas condolencias por la muerte del taxista de la motocicleta en línea (ojol), Affan Kurniawan, que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote El jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

«El evento en el que los oficiales se habían estrellado contra un conductor de OJOL que resultó en el conductor de OJOL del difunto Affan Kurniawan anoche. gobierno La República de Indonesia expresó sus más profundos condolencias y expresó sus más profundos condolencias «, fue citado Prabowo a partir de la declaración de video, viernes 29 de agosto de 2025.

Prabowo dijo que había seguido el desarrollo de la manifestación que se celebró el jueves 28 de agosto de 2025. Donde, dijo, hubo varias acciones que condujeron a acciones anarquistas.

«Me he mantenido actualizado, especialmente los eventos de anoche donde hubo una manifestación que condujo a acciones anarquistas», dijo.

Sin embargo, el presidente Prabowo también estaba preocupado por el incidente de que Befell Affan. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el gobierno indonesio garantizará la vida de la familia de Affan.

«Estoy muy preocupado y muy triste por ocurrir en este evento, el gobierno garantizará la vida de su familia y prestará especial atención tanto a sus padres como a los hermanos y hermanos menores», dijo.

Para obtener información, el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri dijo que siete miembros de la Brigada Móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta en el Rantis Death Car mataron al taxista en línea Affan Kurniawan, se detuvo.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

Metro Jaya Calculula (cinco) Irre Acip Edi y Kav Polky (derecha)

Admitió que seguiría a la solicitud de la familia de la víctima que quería que los perpetradores fueran tratados con firmeza y solicitando justicia en este caso. Kapolda promete ser profesional.

«En el futuro veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir el alcance de la investigación y luego», dijo nuevamente.