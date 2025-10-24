Transmitir Dodgers vs Azulejos

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de un largo y agotador Grandes Ligas temporada, dos equipos se han enfrentado a casi todos los equipos para llegar a 2025 Serie Mundial. La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, está mostrando dominio en el montículo del lanzador y en la caja de bateo, algo inaudito en la actualidad. béisbolmientras que los Azulejos, liderados por la superestrella de Toronto Vladimir Guerrero Jr., están encontrando maneras de ganar juegos incluso con la espalda contra la pared. Pero sólo un equipo puede ganar el Trofeo del Comisario.

A partir del viernes 24 de octubre, Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en el Juego 1 en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. El primer lanzamiento está programado para las 8 p.m. ET/5 p.m. PT en Fox. Continúe leyendo para saber cómo transmitir en vivo la Serie Mundial en línea.

¿Cuándo es la Serie Mundial de 2025?

La Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays se llevará a cabo desde el viernes 24 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, si se llega a siete juegos.

Aún quedan entradas para los partidos en Red de entradas, Asientos vivos y AsientoGeek. De hecho, puedes ahorrar $150 cuando gastas $500 con el código de promoción VARIEDAD150o $300 de descuento cuando gastas $1,000 con el código de promoción VARIEDAD300 en TicketNetwork.com.

Además, puedes utilizar Variedades código promocional exclusivo VAR30 con $20 de descuento en Asientos vívidoso usar VARIEDAD10 al finalizar la compra para ahorrar $10 de descuento en su compra en SeatGeek.com.

Cómo ver la Serie Mundial 2025 en línea

Desde que la Serie Mundial: Dodgers vs. Blue Jays se transmite en Fox, los juegos están disponibles para transmitir en la web a través de alternativas de cable, que incluyen DirectTV, Fubo, Hulu + TV en vivo y otros servicios.

Desplácese hacia abajo para conocer las mejores opciones para transmitir la Serie Mundial en vivo en línea sin cable:

DirectTV

Desde $49.99 por el primer mes de servicio y $89.99/mes después (con un Prueba gratuita de 5 días), DirectTV tiene Fox para ver la Serie Mundial. Aunque es el servicio de transmisión de TV en vivo más caro, cuenta con la mayor cantidad de RSN y funciones especiales para deportes fanáticos, además de las principales cadenas como ESPN, ESPN2, FS1, TBS, TNT y otras.

Honda TV

Honda TV es la forma más completa y asequible de transmitir todas las redes necesarias. la serpentina Honda azul El paquete incluye Fox (en algunos mercados de televisión). Si quieres ver todos los juegos, querrás registrarte en sus Paquete Azulque ofrece la mitad de descuento durante el primer mes de servicio.

Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales dependen de su mercado de televisión local.

Hulu

Desde $82,99/mes, Hulu + TV en vivo es otra excelente manera de ver toda la acción en vivo, con la opción de grabar los juegos para verlos más tarde con Cloud DVR. Además de tener acceso a las transmisiones de Fox para la Serie Mundial, también podrás ver la amplia programación de programas y películas originales de Hulu, así como Disney+ y ESPN Unlimited sin costo adicional.

Fubo

fubo tv es otra opción para transmitir la Serie Mundial. El Plan Pro te ofrece más de 200 canales, incluido Fox. En general, fubo tv es una de las mejores opciones para transmitir deportes en vivo, con 35 RSN y redes locales como NBC, CBS, Fox, FS1, FS2, BeIn Sports, Big 10 y Golf Channel. Actualmente están ofreciendo un Prueba gratuita de 7 días.

Probabilidades y predicciones de la Serie Mundial

Para la Serie Mundial de 2025, los LA Dodgers son los favoritos para ganar ante los Toronto Blue Jays. Los corredores de apuestas dan a los Dodgers una línea de dinero de -225, mientras que los Azulejos tienen una línea de +185, como los desvalidos. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Consulte el calendario completo de la Serie Mundial 2025 a continuación y la mejor manera de ver los juegos en línea sin cable.

Juego 1: Dodgers contra Blue Jays: viernes 25 de octubre a las 8 p.m. Este/5 p.m. PT

Juego 2: Dodgers contra Blue Jays: sábado 25 de octubre a las 8 p. m. Este/5 p. m. PT

Juego 3: Azulejos contra Dodgers: lunes 27 de octubre a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT

Juego 4: Azulejos contra Dodgers: martes 28 de octubre a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT

Juego 5: Azulejos contra Dodgers (si es necesario): miércoles 29 de octubre a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT

Juego 6: Dodgers contra Blue Jays (si es necesario): viernes 31 de octubre a las 8 pm ET/5 pm PT

Juego 7: Dodgers contra Blue Jays (si es necesario): sábado 1 de noviembre a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT

¿Problema de juego? Llame al 1-800-GAMBLER (disponible en EE. UU.)

Llame al 877-8-HOPENY o envíe un mensaje de texto a HOPENY (467369) (NY)

Llamar 1-800-327-5050 (MAMÁ)

Solo mayores de 21 años. Por favor, juegue responsablemente. Llame al 1-800-NEXT-STEP (AZ), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-981-0023 (PR). Visita www.1800gambler.net (VIRGINIA OCCIDENTAL). Oferta de primera apuesta solo para nuevos clientes (si corresponde). Sujeto a requisitos de elegibilidad. Las apuestas de bonificación no se pueden retirar. En asociación con Kansas Crossing Casino y Hotel.

Ver BetMGM.com para Términos. Las ofertas promocionales de EE. UU. no están disponibles en DC, Mississippi, Nueva York, Nevada, Ontario o Puerto Rico.