Transmitido oficialmente hoy, «Tears at the End of the Sajadah 2» está listo para presentar una historia dos veces más desgarradora

VIVA – La espera para los amantes del cine dramático familiar ha terminado. Lágrimas en el borde de la alfombra de oración 2 (AMDUS 2), la última producción de Beehave Pictures, se proyecta oficialmente simultáneamente en todos los cines de Indonesia a partir de hoy, 23 de octubre de 2025.

Continuando con el fenomenal éxito de la primera película que tocó los corazones de más de 3,1 millones de espectadores en 2023, AMDUS 2 llega con una historia más profunda, más emotiva y promete el doble de intensidad desgarradora.

Bajo la dirección del director Key Mangunsong y el productor Ronny Irawan, Air Mata di Ujung Sajadah 2 reúne Tío Kamal como Aqilla, imagen de kirana como Yumna, y Faqih Alaydrus como Baskara, un niño que se convierte en un puente de amor y dolor entre dos madres. Esta película también cuenta con el apoyo de las actuaciones de Daffa Wardhana, Jenny Rachman y Mbok Tun.

Continuando con la primera historia, AMDUS 2 revela el viaje de Aqilla (Titi Kamal), una madre biológica que todavía lucha con la realidad de la vida sin su hijo. Provocada por la pérdida de noticias sobre Baskara después de que las redes sociales de Yumna (Citra Kirana) repentinamente quedaran inactivas, Aqilla estaba decidida a irse a Solo. Este viaje la obliga a enfrentarse nuevamente al dilema más difícil: entre los derechos de una madre, el amor sincero y la sinceridad.

Aún con la narrativa central de «dos madres, un hijo», esta película invita a los espectadores a explorar el verdadero significado de la familia, la calidez y el sacrificio incondicional. El conflicto presentado no se trata sólo de encontrar quién lo merece más, sino de demostrar que el amor de una madre siempre encuentra una manera, en cualquier forma, de cualquier manera.

«AMDUS 2 es una película sobre el hogar, sobre un lugar al que regresamos, incluso después de una pérdida», dijo Titi Kamal, quien admitió que su papel esta vez la llevó a un proceso de reflexión profunda sobre el amor y el sacrificio de una madre.

Citra Kirana añadió: «Como madre, realmente puedo identificarme con el dilema de Yumna. Esta película no es sólo una historia sobre la pérdida, sino también sobre el poder de dejarse llevar y amar sinceramente».

La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Desde una serie de presentaciones itinerantes y proyecciones especiales en varias ciudades, AMDUS 2 ha recibido elogios. Muchos coinciden en que esta película es un drama familiar «dos veces más triste y dos veces más cálido» que la primera película.