Transmita UFC en Paramount + aquí

Supremo+ está ampliando su impulso a los deportes en vivo con el lanzamiento de un extenso archivo de peleas de UFC. La nueva lista de contenido incluye acceso a más de 1,400 combates, momentos destacados y programas de eventos antes del primer evento en vivo de la plataforma. UFC transmitido a finales de este mes.

La biblioteca de UFC recientemente presentada abarca más de dos décadas de historia de las peleas, con carteleras principales selectas y compilaciones seleccionadas de lo mejor de las peleas que datan desde principios de la década de 2000 hasta 2025. Organizado en colecciones, el archivo está diseñado para permitir a los fanáticos saltar fácilmente entre épocas, luchadores y finales.

Entre las colecciones destacadas se encuentran eventos completos numerados de UFC de varias décadas, una sección de “Leyendas” que destaca peleas que definieron carreras de íconos como Georges St-Pierre, Chuck Liddell, Anderson Silva, Ronda Rousey y Brock Lesnar, así como colecciones centradas en campeones actuales y un centro de “KO City” lleno de nocauts. El archivo también incluye programas de lucha en español y portugués, y está previsto que se publique contenido adicional de forma regular.

El momento es deliberado. El lanzamiento del archivo sirve como pista para el debut en vivo de UFC en Paramount+ con UFC 324: Gaethje vs. Pimblett, que se transmitirá el sábado 24 de enero desde T-Mobile Arena. El evento contará con el ex campeón interino de peso ligero y titular de BMF Justin Gaethje contra el favorito de los fanáticos Paddy Pimblett, junto con peleas que involucrarán a la campeona de peso gallo femenino de UFC Kayla Harrison y la miembro del Salón de la Fama Amanda Nunes.

El debut en vivo también marca un cambio significativo en la estrategia de distribución de UFC, señalando el fin del pago por evento tradicional para los eventos de UFC en los EE. UU. y América Latina y posicionando a Paramount+ como el principal hogar de transmisión del deporte en esos mercados. Todo el contenido de UFC en la plataforma, tanto en vivo como archivado, está disponible para los suscriptores en todo Esencial de Paramount+ y Niveles premium.

Echa un vistazo al nuevo archivo de peleas de UFC aquí.