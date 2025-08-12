Transmisión en vivo en vivo de Indonesia vs Timnas nacionales de Tayikistán en la Copa de Independencia

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-17 comenzará su lucha en Copa de independencia 2025 enfrentando a Tayikistán. Este partido inaugural se llevará a cabo en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, el martes por la noche, 12 de agosto de 2025, a las 19.30 WIB.

Este partido fue transmitido en vivo por Indosiar y también se puede ver a través de servicios de transmisión en vivo en Vidio.com.

La Copa Independence de este año es un importante evento de calentamiento para el equipo nacional U-17, que también competirá en la Copa Mundial Sub-17 2025 el 3-27 de noviembre. Al igual que Indonesia, Tayikistán también ha confirmado un lugar en el evento mundial.

Antes de caer en la Copa de Independencia, el escuadrón de cultura Nova Arianto se ha sometido a un campamento de entrenamiento en Bali. Se espera que esta preparación cuidadosa dé los máximos resultados en el partido de apertura contra Tayikistán.

En el equipo de Garuda Muda, había 30 jugadores elegidos para fortalecer el equipo. Algunos de ellos son nombres que a menudo adornan el equipo del equipo nacional, como Evandra Florast, I Putu Panji, Fabio Azkairawan, Azizu Milanesta, a Mathew Baker y Mirza Firjatullah.

Indonesia ciertamente apunta a la victoria para abrir pasos con confianza. Este partido también es una oportunidad para ver el desarrollo del talento joven y rojo y blanco que enfrenta a los oponentes de la clase Tayikistán.

Transmisión en vivo en vivo Indonesia vs Tayikistán – Copa de Independencia 2025

Fecha: martes 12 de agosto de 2025

Hora: 19.30 WIB

Lugar: estadio principal de Sumatra North, deli serdang

Transmisión en vivo: innosiar

Transmisión en vivo: Vidio.com