Transmisión en vivo en vivo arema fc vs psbs biak, singo edan bidik kado hut 38

Malang, Viva – Súper liga 2025/26 nuevamente presenta un partido interesante hoy, lunes 11 de agosto de 2025. Arema fc es entretenido Ambos psbs En el partido inaugural de la Super League 2025/26 en el estadio Kanjuruhan, Malang Regency.

El partido de inicio comenzó a las 15.30 WIB, transmitió en vivo en Innosiar y transmisión en vivo a través del video.

Este partido se convirtió en especial para Arema FC porque coincidió con la celebración del 38 aniversario del club apodado Singo Edan. La victoria en el partido de apertura es el objetivo principal para completar este momento especial.

El entrenador de Arema FC, Marcos Santos, enfatizó que todos sus jugadores estaban en una condición de combate.

«Especial porque el cumpleaños de Arema también regresa a Kanjuruhan. Todos los jugadores están listos, con suerte este año Arema puede ser mejor que la temporada pasada», dijo Marcos.

Con respecto a la adaptación del equipo de que esta temporada estaba llena de muchas caras nuevas, Marcos dijo que el proceso de coordinación fue positivo.

«Ha estado coordinando todo, sabiendo lo que se hará. Vine aquí para saber cómo Arema y qué tengo que hacer con Arema más fuerte. Los jugadores viejos y nuevos son mejores químicas», dijo.

Esta temporada, Arema FC se fortalece con 34 jugadores, la cantidad considerada por el entrenador es una ventaja para mantener la calidad del equipo en medio del riesgo de lesiones y acumulación de tarjetas.

«Saber que Arema Big Team tiene buena calidad. Por supuesto, Long puede acumularse y lesionarse, debe estar listo para todos. Muchos jugadores, pero lo que hago se puede armar, deben jugar a 11 jugadores y están listos», dijo Marcos.

Horario de la Super League de hoy:

Arema fc vs psbs biak

Estadio Kanjuruhan, Malang

Inicio: 15.30 WIB

Transmisión en vivo: innosiar

Transmisión en vivo: Vidio

Se prevé que este partido sea feroz. Arema quiere comenzar la temporada con una victoria, mientras que PSBS Biak tiene ambiciones de robar puntos en la sede del oponente.