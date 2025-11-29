Transmisión en vivo de WarGames, cómo ver la transmisión en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El wwe va a “La mejor ciudad de Estados Unidos” para Survivor Series: WarGames 2025. El pro de este año lucha El evento presenta cuatro enfrentamientos, incluyendo una pelea por el Campeonato Intercontinental WWE y el título del Campeonato Mundial Femenino WWE, el sábado 29 de noviembre.

El evento presenta los combates de WarGames para hombres y WarGames para mujeres, mientras que también tiene a John Cena en su final Survivor Series.

quiero mirar Survivor Series: ¿Juegos de guerra en línea? Esto es lo que necesita saber.

¿Cuándo es WWE Survivor Series: WarGames 2025? Fecha, hora

Survivor Series: WarGames se llevará a cabo en Petco Park en San Diego, California, el sábado 29 de noviembre. La hora de inicio es las 7 p. m. ET/4 p. m. PT y la cobertura comenzará a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT.

WWE Survivor Series: WarGames 2025: Tarjeta principal

Echa un vistazo al mapa principal de Survivor Series: WarGames a continuación y transmítelo en ESPN ilimitado aquí.

tarjeta de partido, 7 p.m. Este/4 p.m. Pacífico

CM Punk, Cody Rhodes, The Usos y Roman Reigns vs. The Vision, Logan Paul, Drew McIntyre y Brock Lesnar con Paul Heyman — Juegos de guerra para hombres

Rhea Ripley, Iyo Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair y AJ Lee contra Nia Jax, Lash Legend, The Kabuki Warriors y Becky Lynch — Women’s WarGames

John Cena (campeón) vs. Dominik Mysterio – Campeonato Intercontinental WWE

Stephanie Vaquer (campeona) vs. Nikki Bella — Campeonato Mundial Femenil WWE

Aparte de Survivor Series: WarGames, ESPN ilimitado es el hogar de todas las cosas ESPN con acceso a todas sus redes y servicios de streaming, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, ESPN en ABC, ESPN Deportes, ESPN+, SECN, ACCN, SECN+ y ACCNX.

Además, puedes acudir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney – que incluye ESPN Unlimited, Hulu y Disney+ – comienza en $29.99/mes durante 12 meses, un ahorro de casi el 40% en los tres servicios. Esto significa que básicamente obtendrás Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.

Transmita en vivo toda la acción de WWE Survivor Series: WarGames en línea comenzando con el preshow a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT el ESPN ilimitado — el evento en sí comienza a las 7 p.m. ET/4 p.m. PT.

Más adelante en la semana, sintonice «pelea de la wwe”después de Survivor Series: WarGames 2025.