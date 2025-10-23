Transmisión en vivo de la Copa Mundial de Cricket Femenina ICC ’25: vea Cricket Online VPN

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Algunos de los mejores del mundo cricket Las naciones están en India y Sri Lanka este mes para la Copa Mundial de Críquet Femenina ICC 2025.

El torneo se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre y contará con los ocho mejores equipos nacionales de cricket de todo el mundo. ¿Quieres ver los partidos de la Copa Mundial de Cricket Femenina ICC en línea? Esto es lo que necesita saber.

Cómo ver la Copa Mundial de Cricket Femenina ICC 2025 en línea

Si estás fuera de los Estados Unidos, pero aún deseas ver los partidos de la Copa Mundial de Críquet Femenina ICC, puedes usar una red privada virtual, como NordVPN, ExpressVPN y VPN de protones. Estas son suscripciones en línea que le permiten acceder a transmisiones en vivo de partidos de cricket con cualquiera de los servicios de transmisión anteriores, incluso si no se encuentra en los EE. UU.

NordVPN NordVPN comienza en $3.39/mes

Hay algunas formas de ver la Copa Mundial de Críquet Femenina ICC, ya que se transmite a nivel regional. deportes cadenas en los Estados Unidos, tanto en televisión como en línea. Sin embargo, los fanáticos del cricket pueden transmitir en vivo todos los partidos en Willow HD, que está disponible con Honda TV o Fubo. Mira un calendario completo de enfrentamientos y horarios de inicio aquí.

Con Honda, Sauce HD es parte del servicio Flexión Dakshin paquete, que comienza en $10/mes. Viene con partidos de cricket en vivo y bajo demanda, así como películas y programas de televisión de redes, como Star India, Hotstar Specials, Vijay TV y más. Estas redes y ofertas están en hindi, tamil, telugu, kannada, malayalam y otros idiomas.

Mientras tanto, también puedes obtener una suscripción anual por $50 al mes durante seis meses, lo que supone un ahorro de casi el 20 % en comparación con el precio mensual.

Lo que nos gusta: Sling te permite transmitir en tres dispositivos simultáneamente, para que todos puedan ver lo que quieran. Las últimas ofertas de Sling también incluyen DVR gratuito por hasta 50 horas, para que puedas grabar los partidos de cricket para ver una repetición a pedido más tarde.

Para Fubo, Sauce HD es parte de todos los planes de servicios de transmisión a partir de $54,99 durante el primer mes de servicio ($84,99/mes después). El plan incluye más de 240 canales, incluidos CBS, ABC, FX, NBC, HGTV, CNN, ESPN, Fox Sports, NFL Network y otros, DVR en la nube ilimitado y hasta 10 transmisiones en múltiples dispositivos a la vez. Además, Fubo ofertas una prueba gratuita de cinco díaspara que puedas probarlo durante una semana antes de comprometerte.

La Copa Mundial de Cricket Femenina ICC 2025 se puede transmitir usando NordVPN con Willow HD a través de Honda o Fubo desde ahora hasta el domingo 2 de noviembre.