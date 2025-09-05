Translúcido 42 millones de cuentas, innovación de servicios de BCA para la conveniencia de los clientes

Yakarta, Viva – PT Bank Asia Central TBK Alias BCA Confirma el compromiso de proporcionar siempre conveniencia y flexibilidad para sus clientes. Ya sea a través de aplicaciones móviles o banca por Internet, así como con otros canales tradicionales, como sucursales y cajeros automáticos/máquinas de reciclaje de efectivo (CRM).

Director del Presidente de BCA, Hendra Lembong Dicho, los diversos canales también fueron respaldados por un centro de contacto integrado llamado Halo BCA. Servicio Halo BCA integrado incluye aplicaciones de chat de WhatsApp, plataformas de redes sociales y aplicaciones de Halobca.

«La combinación de servicios digitales y físicos ayudó a fomentar un aumento en el número de cuentas de clientes a más de 42 millones de cuentas a partir de junio de 2025», dijo Hendra en su declaración, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Presidente Director de PT Bank Central Asia TBK, Hendra Lembong.

«La frecuencia total de las transacciones procesadas por BCA también creció un 17 por ciento interanual (interanual) en el primer semestre de 2025 o creció 3.5 veces en los últimos 5 años», dijo.

Por lo tanto, para celebrar Día nacional del cliente 2025 Con el tema «con usted en cada ritmo», Hendra también reiteró el compromiso de BCA de traer el mejor servicio para todos sus clientes. Al mismo tiempo, también siempre está presente acompañar a los clientes leales de BCA, a través de servicios bancarios innovadores, seguros y relevantes.

«Día Cliente National es un impulso para que BCA enfatice el compromiso de acompañar el paso de cada cliente, en satisfacer diversas necesidades financieras «, dijo Hendra.

Afirmó que Customer Trust se convirtió en la principal motivación de BCA para continuar innovando y proporcionar servicios de calidad en todo el Canal de BCA. Hendra espera, BCA puede continuar proporcionando una experiencia bancaria segura, cómoda y confiable para todos los clientes queridos.

BCA desarrolló constantemente una variedad de puntos de contacto del cliente, al atender las necesidades de los clientes en varios segmentos, tanto en línea como fuera de línea. En el canal digital, la aplicación móvil MyBCA y BCA se ha convertido en la primera línea de las soluciones de banca móvil BCA.

Mientras que en el lado fuera de línea, en medio del desarrollo de la tecnología BCA continúa probando servicios óptimos, a través de la presencia de 1,264 sucursales en Indonesia. De estos, más del 80 por ciento de ellos han implementado innovaciones de dispositivos y aplicaciones de soporte digital.

«BCA también ha rejuvenecido una serie de cajeros automáticos convencionales en CRM, por lo que los clientes pueden hacer depósitos y retiros según sea necesario. A partir de agosto de 2025, BCA tiene 19,961 cajeros automáticos repartidos por Indonesia, y alrededor del 75 por ciento de los ATM totales son CRM», dijo.