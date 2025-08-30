Transjakarta y MRT son libres una semana mientras se repara la parada de autobús

Yakarta, Viva – El vicegobernador de Yakarta, Rano Karno, dijo que el gobierno provincial de DKI Yakarta eliminará las tarifas de servicio Transjakarta y MRT durante una semana, y hacer mejoras sostener que fue dañado durante la serie de demostraciones.

«Bueno, tal vez en esta semana daremos gratis Para TJ y Mrt. Porque también debe abordarse. Se necesita una semana «, dijo Rano Karno o que conoce familiarmente a Doel después a la funeraria de Affan Kurniawan, un conductor de OJOL que fue asesinado por vehículos tácticos policiales durante una manifestación, en Yakarta el sábado.

Los servicios de transporte gratuitos se implementarán desde el sábado, dijo, para que los residentes sigan siendo sin problemas utilizando el transporte público.

«Pero de hecho, ayer se detuvo en varias rutas. Porque no puede estar adentro. Pero ahora está corriendo», agregó.

Además, dijo, su partido había comenzado a movilizar a los oficiales para trabajar para limpiar las calles.

«Nosotros, como anfitriones, la primera tarea para proteger la casa. Brindar servicios a amigos que se demuestran, por favor. Pero con suerte, con suerte, no se romperán las instalaciones generales. Será el momento de arreglarlo nuevamente», dijo.

En cuanto a una serie de paradas de autobús en Yakarta, se dañó durante la manifestación contra el DPR y la policía.

Anteriormente, el sábado, PT Transportation Yakarta (Transjakarta) comenzó a operar gradualmente activamente después de no operar anteriormente para atender los efectos de las manifestaciones de los clientes que ocurrieron en una serie de ubicaciones en Yakarta. Varias rutas comenzaron a operar, incluido el Corredor Malayo 11 Pulogebang-Kampung.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR Ayu Wardhani dijo que la Junta Directiva y la Gestión de Transjakarta continuaron monitoreando las condiciones en el Centro de Comando (Centro de Comando) de la oficina central de Transjakarta.

Mientras tanto, PT Sra. Yakarta (Perserooda) nuevamente sirviendo a los pasajeros en la ruta completa desde la estación de Lebak Bulus a la estación HI Roundabout pasando la parada en la estación Istora Mandiri esta tarde.

La decisión fue tomada por el MRT de Yakarta después de garantizar que la seguridad en el campo hubiera comenzado a ser propicio para la posterior adoración que tuvo lugar anarquista el viernes 29 de agosto de 2025.

«En relación con la preparación de la estación para aceptar a los clientes, este sábado a las 11.00 WIB, el patrón de servicio operativo completo de la estación de Lebak Bulus se aplicó a la estación de rotonda Hi Bank Yakarta.

Anteriormente, el sábado por la mañana, el servicio solo estaba disponible para la ruta de la estación de Lebak Bulus a Blok M. (Ant)