Transjakarta Stop Senen Sentral cambiará su nombre a Jaga Jakarta

Yakarta, Viva – Personal especial del Gobernador de Desarrollo y Planificación de la Ciudad, reveló Nirwono Joga, Sostener Transjakarta Senen Sentral, Central Yakarta, cambiará su nombre a la parada de Yakarta.

Leer también: Existe la construcción de LRT, el Transjakarta Stop Pasar Genjing se desvía a partir de la próxima semana



Según él, la parada de autobús, cuya condición fue dañada y quemada cuando ocurrió una manifestación de anarquía la semana pasada, su nuevo nombre fue inaugurado el lunes.

«Mañana (lunes 8 de septiembre de 2025) la inauguración del reemplazo del nombre Senen Sentral Bus Stop para convertirse en una parada de guardia de Yakarta», dijo cuando se contactó en Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025.

Leer también: Transjakarta Electric Bus es conducido por un conductor de la tienda de Boran, se dice que la gerencia



Sin embargo, Joga no ha declarado las razones detrás del nuevo nombre de paradas de autobús y los detalles de los cambios realizados. Se planeó que la inauguración de la parada de autobús sea llevada a cabo por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, el 8 de septiembre de 2025. Junto con la inauguración de la parada de autobuses, también se lanzará el lanzamiento de la flota de autobuses eléctricos.

Antes de la inauguración, Joga, junto con el jefe de la Agencia de Transporte Provincial de DKI Jakarta, Syafrin Liputo, visitó el ensayo de inauguración de la parada de Jakarta Jawbone hoy.

Leer también: Segundos del autobús Transjakarta Oleng advierten a la tienda en el sur de Yakarta, el guardia se convirtió en víctima





Jefe de la Agencia de Transporte de Yakarta, Syafrin Liputo

La parada del senen de Sentral fue anteriormente una de las paradas que fueron quemadas por personas irresponsables durante la manifestación en Yakarta el viernes (29/8). Su condición estaba muy dañada.

Según los datos, hay 22 paradas de transjakarta tanto en tránsito rápido (BRT/línea especial) como paradas de autobuses no BRT, más una puerta de peaje dañada, la demostración la semana pasada.

De estos, seis paradas de Transjakarta se incendiaron y saquearon. Luego hubo 16 paradas de autobús dañadas y se convirtieron en el objetivo de acciones irresponsables del vandalismo.

El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta comenzó a reparar los daños en todas las paradas afectadas desde el sábado (30/8) y se dirigió a una finalización máxima el 9 de septiembre de 2025. (Ant)