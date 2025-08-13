Transjakarta revela la cola de Biang Kerok hasta 3 horas en la parada de CSW anoche

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) Entregando una disculpa por los inconvenientes experimentados por los clientes en el Corredor 13 (Ciledug – Tegal Mampang) densidad Tráfico significativo, especialmente durante la hora pico de la tarde a la noche.

Leer también: ¡Hurra! Las tarifas especiales para el transporte de RP. 80 son válidos por dos días



Jefe de Transjakarta Secretario Corporativo y División de Relaciones Públicas Tjahyadi DPM explicó que la densidad ocurrió en el área Sostener CSW y Tegal Mampang se detienen. La cola de clientes en la parada de CSW había experimentado una densidad bastante larga.



La antigua parada de Bnn Transjakarta en Cawang pronto será desmantelada (Doc. Redes sociales X propiedad de PT Transjakarta) Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Leer también: Hay una revitalización del Transjakarta Gor Stop JPO en Otista, ver la ingeniería de tráfico



«Después de realizar una investigación, identificamos dos causas principales que desencadenaron graves atascos de tráfico en este camino, a saber, hubo un proyecto para construir el puente Pelawad 2 alrededor de Puri Beta y un charco con una altura de 20-35 cm debido a fuertes lluvias e inundaciones en la región de Kreo», explicó en Jakarta, el miércoles de 1325.

Ambos factores inhiben directamente el funcionamiento suave del autobús Transjakarta, lo que hace que el tiempo de viaje sea más largo.

Leer también: Muerte en Tubagus Angke! La moto mató a patética después de ser aplastada por el autobús Transjakarta



Como respuesta rápida, Transjakarta ha tomado medidas para superar esta situación. Hay un total de 19 autobuses secundados al Corredor 13 con los siguientes detalles:

– Adición de 12 unidades de autobuses del Corredor 1 (Blok M – City)

– Adición de 4 autobuses del Corredor 9 (Pinang Ranti – Pluit)

– Agregue 1 unidad de bus desde el corredor 7 (Kp. Rambutan – Kp. Melayu)

– Adición de 2 unidades de autobuses del Corredor 3 (Kalideres – Monumento nacional a través de veteranos)



La aparición de la ruta Transjabodetabek Busway Bekasi-Cawang en la parada Cawang Sentral, East Yakarta

Este esfuerzo se hace para garantizar que los clientes puedan ser atendidos y reducir la densidad en la parada de autobús.

«Continuamos haciendo todo lo posible para proporcionar el mejor servicio y minimizar el impacto de esta condición externa. Transjakarta continuará coordinando con partes relacionadas

Para garantizar que las operaciones puedan volver a la normalidad lo antes posible «, dijo.