Transjakarta Electric Bus es conducido por un conductor de la tienda de Boran, se dice que la gerencia

Yakarta, Viva – PT Transjakarta Hablando de una de las flota que se estrelló contra una tienda en Jalan Raya Minangkabau, sur de Yakarta, para que una persona lesione.

No descartaron el incidente. Según el jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR, Ayu Wardhani, el autobús es un autobús eléctrico.

«Así es, el operador de Damri Electric Bus, No Body DMR-240177 en Jalan Saharjo en Galunggung, el sábado por la tarde», dijo el sábado 6 de septiembre de 2025.

Agregó que su grupo había revisado el autobús que estaba experimentando accidente el. Entonces, dijo Ayu, no había obstáculos técnicos en el autobús. Sin embargo, todavía lo hace investigación Además.

«Transjakarta y los operadores en paralelo han verificado, y se aseguran de que no haya obstáculos técnicos. Estamos llevando a cabo más investigaciones internas. Además, el caso también ha sido manejado por la policía», dijo.

Anteriormente informó, el accidente involucró a los autobuses Transjakarta ocurrió en Jalan Raya Minangkabau, South Yakarta, el sábado por la tarde, 6 de septiembre de 2025.

Un hombre llamado Supriyatna que actualmente mantenía a la víctima de la tienda en este incidente. Porque, la tienda que custodió fue atropellada por un autobús Transjakarta conducido por una conductora llamada Lenny Komalasari.

Sucedió que fue viral en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @balewartawanjakpus10. En la publicación, la tienda fue devastada por el autobús Transjakarta.

«Transjakarta se estrelló contra una tienda en el sur de Yakarta», dijo el puesto el sábado 6 de septiembre de 2025.