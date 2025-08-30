Transjakarta comienza a restaurar los servicios, 75 rutas están funcionando nuevamente después de la demostración

Yakarta, Viva – Yakarta – Servicios de transporte público Transjakarta quien estaba paralizado debido a la acción manifestación Y las paradas de autobús en llamas comenzaron a recuperarse.

PT Transportation Yakarta (Transjakarta) aseguró que hasta el sábado por la tarde, ya había 75 rutas que volvieron a la operación, incluidos BRT, Rusun, a los servicios de Mikrotrans.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y la RSE, Ayu Wardhani, dijo que su partido continuó restaurando los servicios para que la comunidad aún pudiera acceder al transporte en medio de una situación que aún no era completamente propicio.

«En la actualidad, el servicio Transjakarta está activo gradualmente. Los clientes pueden obtener la información más reciente sobre los servicios de Transjakarta a través de X, Instagram: Infotije o TJ Aplicación: Transjakarta. Vamos a #SalingJagajakarta», dijo Ayu Wardhani en un breve mensaje en Jakarta, sábado 30 de agosto de agosto.

12 rutas BRT y Rusun Returns Reapreen

Hasta 13.30 WIB, hasta 12 rutas y torres BRT han vuelto a la operación. Algunos de ellos:

Ruta 10 Tanjung Priok – PGC Ruta 11 Pulo Gebang – Kampung Melayu Ruta 11b Rawa Bebek Rawan – fresado Ruta 12 Tanjung Priok – Pluit Ruta 13 Puri Beta – Pancoran Ruta 13B Puri Beta – Kuningan Filsover Ruta 3 Kalideres – Monumento nacional a través de veterano Russing 4e culgy culg Ruta 6 Raguan – Galunggung Ruta 6n Ragunan – Blok M Vía Kemang Ruta 8 Lebak Bulus – Pasar Baru P11 Bogor – Blok M, aunque temporalmente solo sirve a la ruta Bogor – Cibubur.

Rutas de Mikrotrans y otra información

Para la ruta de Mikrotrans, el número también es bastante y se puede acceder a los detalles completos a través de la página oficial de Transjakarta en bit.ly/infopengalihantj o a través de bio instagram @infotije.

Impacto de la acción de demostración: 7 paradas quemadas

Anteriormente, el servicio Transjakarta se detuvo por completo el sábado por la mañana después de que se quemaron varias paradas de autobús durante las manifestaciones en Yakarta, el viernes (29/8) hasta el sábado por la mañana.

«Teniendo en cuenta la situación que no es propicio, todos los servicios de Transjakarta aún no pueden atender a los clientes», escribió PT Transjakarta a través de las redes sociales X el sábado por la mañana.

Señaló que hay siete paradas que son víctimas de quema y destrucción, que incluyen:

Parada de rotonda senayan Scout juventud parada Polda Metro Jaya Stop Toyota rangga senen parada Parada central del senen Parada senayan Parada de la puerta juvenil

Además de la quema, varias otras paradas también sufrieron daños debido al vandalismo.

PT Transjakarta asegura que continúe recuperándose gradualmente para que el servicio regrese a la normalidad y que el público pueda depender del transporte público de manera segura.