Transjakarta califica la construcción del JPO de Sarinah como accesible y adaptada a las personas con discapacidad

Jacarta – Transporte PT de Yakarta (Transjakarta) confirma la revitalización Puente Cruce Gente (JPO) sarina es parte de los esfuerzos del gobierno provincial de DKI Yakarta para brindar accesibilidad inclusiva en áreas concurridas.

El director principal de Transjakarta, Welfizon Yuza, dijo que la revitalización está en consonancia con la declaración del gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung. El objetivo principal del desarrollo está dirigido a garantizar que los grupos con discapacidades, las personas mayores y las mujeres embarazadas tengan instalaciones de cruce seguras y cómodas mediante la provisión de ascensores.

«Nuestro principal objetivo es garantizar que los grupos con discapacidad, los ancianos y las mujeres embarazadas tengan instalaciones seguras y cómodas para cruzar zonas congestionadas proporcionando ascensores», dijo, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Hizo hincapié en que la construcción del JPO de Sarinah no eliminará las instalaciones de cruce existentes. cruce de pelícano En esta zona continúa funcionando con normalidad y puede ser utilizado por peatones para cruzar sobre el firme de la vía.

Así, continuó, el JPO de Sarinah funcionará como una opción adicional que se integra con los modos de transporte público. Además de aumentar la comodidad y la seguridad de los usuarios de la vía, esta revitalización también tiene como objetivo restaurar el valor histórico del JPO de Sarinah como el primer puente peatonal en Indonesia.

Anteriormente se informó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta reconstruirá la JPO en Sarinah, en el centro de Yakarta, porque todavía es muy necesaria, especialmente para las personas con discapacidad.

«Por lo tanto, la JPO de Sarinah está en estudio. Esto es realmente necesario, especialmente para las personas con discapacidad. Esa es una de las razones por las que se llevó a cabo», dijo el viernes el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, en Yakarta, al sur de Yakarta.

Pramono cree que las personas con discapacidad todavía necesitan al JPO para ayudarles a cruzar la calle de forma segura. Sin embargo, Pramono admitió que entendía los pros y los contras que ocurrirían si se reactivara la JPO.

Uno de los comentarios procedía de un grupo de peatones que querían que los cruces permanecieran en la calzada mediante un «cruce de pelícanos».

El cruce Pelican es un paso para peatones equipado con semáforos y botones especiales.