Transición energética no solo reduciendo las emisiones de carbono

Yakarta, Viva – PT Avia Avian TBK junto con Sun Energy trabajan juntos para usar energía solar para dos fábricas principales en dos regiones.

Leer también: Menperin: la transformación de la industria verde está en línea con el gobierno del gobierno



Este paso no solo aumenta la capacidad de energía verde de la compañía, sino que también fortalece las bases hacia operaciones bajas emisiones de carbono y también eficiente.

Después de implementar con éxito una planta de energía solar (PLTS) El techo en varias instalaciones, el emisor conocido como la marca Avian Brands ahora está ampliando el uso de energía solar en dos fábricas principales, Serang, Banten y Sidoarjo, Java Oriental.

Leer también: La capacidad de la planta de energía aumentó un 14%, el fruto dulce de la inversión pertamina en la compañía de energía filipina CEC



Con la capacidad total estimada para producir energía limpia Clasificando a 873 mil kWh por año, se proyecta que esta instalación reduzca las emisiones de carbono a alrededor de 680 toneladas de dióxido de carbono por año, equivalente a plantar más de 11,200 árboles.

En detalle, las instalaciones en Sidoarjo, Java Oriental, contribuyeron con una energía limpia de alrededor de 730,726 kWh, que es equivalente a una reducción en las emisiones de carbono alrededor de 568 toneladas de dióxido de carbono o 9,437 árboles incrustados.

Leer también: Jack of utilización de energía limpia, PGN presenta servicios de automóviles de taller móvil BBG



Mientras tanto, las instalaciones en Serang, Banten, produjeron aproximadamente 142,556 kWh de energía limpia, reduciendo las emisiones de carbono en aproximadamente 110 toneladas de dióxido de carbono, o equivalente a 1.841 árboles integrados.

 

Techo de planta de energía solar (PLTS).

 

Techo de planta de energía solar (PLTS).

«Vemos la energía renovable como una inversión a largo plazo que no solo ayuda a reducir las emisiones de carbono, sino que también aumenta la eficiencia operativa», dijo Eko Hajar Prakoeswo,

Gerente de QA y sostenibilidad

Avian Brands, a través de su declaración oficial, viernes 22 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Sun Energy ve esta colaboración como un modelo de asociación de energía limpia que puede replicarse en varios sectores industriales, así como oportunidades de apertura para la aplicación de otras soluciones de sostenibilidad en el futuro.

«Transición energética No solo sobre la reducción de las emisiones de carbono, sino también en construir un sistema industrial que sea adaptativo, responsable y resistente a los desafíos futuros «, dijo Emmanuel Jefferson Kuesar, CEO de Sun Energy.