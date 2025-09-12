Transición de energía gradual, se mantiene la estabilidad económica

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XII de la facción del partido GolkarVerifique endra, enfatizando la importancia de la transformación del sector carbón hacia la tecnología limpia como parte de la transición energía Nacional que es realista y gradual.

Según él, Indonesia debe mantener un equilibrio entre el objetivo de reducir las emisiones y estabilidad económica En medio del riesgo de flatación verde o inflación verde debido a la transición de energía que es demasiado rápida.

«No podemos estar en dos postes extremos: sobrevivir con tecnología antigua sin innovación, o imponer transiciones verdes sin calcular el impacto. La transformación gradual con tecnología limpia es la clave», dijo Check Endra.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XII de la facción del Partido Golkar, CEK Endra

Por ejemplo, la dinámica global, como la implementación de la Asociación Justa de Transición de Energía (JETP) que había experimentado obstáculos, mostró que las transiciones de energía requieren una planificación cuidadosa, financiación sostenible e innovación tecnológica.

«La situación de JETP ofrece una lección de que la transición de energía no puede depender completamente del compromiso internacional. Necesitamos una estrategia nacional sólida para que la transición sea medible», dijo.

Check Endra agregó, el consumo global de carbón que alcanzó los 8.79 mil millones de toneladas en 2024 fue una prueba de que la energía fósil todavía juega un papel importante. Países desarrollados como Alemania y los Estados Unidos incluso reoperan la PLTU para mantener la seguridad energética, mientras que China e India desarrollaron PLTU con emisiones más eficientes y bajas.

«Indonesia puede utilizar la tecnología ultra supercrítica, la biomasa coincidente y la captura y el almacenamiento de carbono (CCS) para reducir las emisiones mientras se mantiene la seguridad energética nacional», explicó.

Hizo hincapié en la hoja de ruta de transición de energía nacional debe proporcionar espacio para el desarrollo de tecnología limpia que pueda abrir oportunidades de inversión verde, crear nuevos empleos y fortalecer la seguridad energética.

«En la Comisión de la Cámara de Representantes, XII, estamos listos para alentar las políticas realistas de transición energética para que la descarbonización objetivo se logre sin sacrificar el crecimiento económico y la estabilidad del precio de la energía», concluyó el legislador de Jambi.