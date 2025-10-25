Transformando el sector industrial a través de la tecnología inalámbrica

Balikpapan, VIVA – Mercado aparato sin cable o herramientas de trabajo inalámbricas en Indonesia han mostrado un crecimiento cada vez más positivo en los últimos años. La demanda de estas herramientas aumenta junto con el rápido desarrollo de la infraestructura, el crecimiento del sector manufacturero y las necesidades. industria hacia herramientas eficientes, portátiles y que ahorren energía.

Las principales ventajas de las herramientas inalámbricas residen en su alta movilidad, mayor seguridad y la flexibilidad de su uso en diversos lugares, incluidas áreas con fuentes mínimas de electricidad.

La creciente adopción de la tecnología inalámbrica también se ve influenciada por los avances en las baterías de iones de litio y los motores sin escobillas más eficientes. Esto ha hecho que muchas empresas industriales comiencen a pasar de las herramientas neumáticas o basadas en combustibles fósiles convencionales a sistemas eléctricos inalámbricos.

Además de ofrecer eficiencia en el trabajo, la tecnología inalámbrica también se considera más respetuosa con el medio ambiente y en línea con la dirección industrial global hacia la sostenibilidad.

Una empresa que aprovecha esta tendencia es PT Milwaukee Tool Indonesia, que recientemente amplió su presencia a Balikpapan, Kalimantan Oriental. Este paso es parte de la estrategia de Milwaukee para fortalecer su posición comercial en Indonesia, especialmente en áreas conocidas por actividades de minería, petróleo y gas, industria pesada y construcción.

Milwaukee ofrece más de 400 variantes de herramientas inalámbricas, divididas en tres líneas principales: M12 FUEL (12 voltios, más de 150 productos), M18 FUEL (18 voltios, más de 250 productos) y MX FUEL (72 voltios, más de 15 productos). Todos los productos utilizan baterías recargables diseñadas para un alto rendimiento y eficiencia energética.

«La tecnología inalámbrica de Milwaukee no es sólo una herramienta de trabajo inalámbrica, sino que también habla de seguridad, velocidad y ahorro», dijo Husen Kasim, director comercial de Milwaukee Tool Indonesia, citado en un comunicado oficial, el sábado 25 de octubre de 2025.

Añadió que esta innovación también apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los principios de «0% emisiones, ser ecológico y respetuoso con el medio ambiente».

Como parte de su compromiso medioambiental, Milwaukee también recicla baterías y cargadores usados. Según Husen, «no hay ninguna marca de electrodomésticos en Indonesia que esté tan comprometida con el reciclaje de baterías y cargadores como nosotros».