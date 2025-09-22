Transformación y despertar de Polantas a la edad de 70 años

Yakarta, Viva -El edad de 70 años es un hito Polantas. Una serie de éxito estratégico bajo el liderazgo de Kakorlantas Polri Inspector General de Policía Agus Suryonugroho, comenzando desde el control de vehículos hasta Indonesia Cero Encima Dimensión y SobrecargaEscoltar el flujo de un lado a otro y Nataru, que se considera el mejor a lo largo de la historia, hasta que la operación compatible que suprime el número de accidentes, ha fortalecido la confianza pública.

Según el Ministro de Pan-RB, Rini Widyantini, el nivel de confianza pública en Korlantas La Policía Nacional ahora penetró en un 94.92 por ciento, el mayor logro en la historia del servicio de Polantas.

En 2025 se convirtió en el impulso del surgimiento de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional para llevar a cabo el mejor servicio, protección, protector y servicio a la comunidad. Al ingresar a la edad de 70 años de servicio, Polantas mostró cada vez más una transformación real bajo el liderazgo del inspector general Agus Suryonugloho.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Varios programas y políticas estratégicas nacieron en línea con la visión de la precisión policial, respondiendo a las expectativas públicas de la presencia de servicios profesionales, humanistas y transparentes. Se ha demostrado que varios pasos concretos fortalecen la confianza pública, incluida; Polantas saluda como sala de comunicación directa con la comunidad.

Pesantren Friends of Traffic para inculcar el valor de seguridad temprano, el control de los vehículos a Indonesia cero sobre la dimensión y sobre la carga, los efectos de flujo de Mudik y las vacaciones Nataru 2025 apreciadas por el presidente indonesio Prabowo Subianto como el mejor de la historia.

La operación cumplió con 2025, que logró reducir el número de accidentes de tráfico en un 12 por ciento, y las víctimas disminuyeron un 20 por ciento, asegurando el 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia que se salió a salvo y ordenada.

«El nacimiento del Día Nacional de Seguridad del Tráfico y Transporte (LLAJ), que se conmemora cada 19 de septiembre. La aplicación de la disciplina interna con una acción firme contra las filas de la autoridad abusadora», dijo Agus en su comunicado de prensa, el lunes 22 de septiembre de 2025.

No solo dio instrucciones desde detrás de la mesa, el inspector general Agus fue directamente al campo, monitoreando, liderando y garantizando la seguridad del gran flujo de la comunidad, tanto durante las vacaciones en el regreso a casa de Lebaran como durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Apreciación y apoyo público

Las políticas e iniciativas estratégicas han recibido una amplia apreciación, no solo del gobierno, sino también de la comunidad, académicos y observadores de transporte en general. Algunas figuras que también dieron aprecio, entre otros; Analista de Política de Transporte de Azas Tigor Nainggolan, Presidente de Tori Damantoro de la Sociedad de Transporte de Indonesia.

Observador de seguridad de Tri Tjahyono, Ki Darmaningtyas Transportation Observer, Agus Pambagio, Policy Policy Observer, Nasky Putra Tandjung Indeff School of Political Economy.

El apoyo también proviene de estudiantes y organizaciones juveniles, como; M. Sardani Coordinador Central de Bem Nusantara, Rizgi Fathul Hakim Presidente de PB Inspira, Dedi Siregar, Presidente de PW GPA Al Washliyah, Provincia de DKI, Benny Hasibuan, Junta de Asociación de Estudiantes Islámicos (PB HMI).

Además, la sala de diálogo continúa siendo abrida por la Policía Nacional Korlantas con varios elementos de la comunidad, que van desde comunidades automotrices, taxistas de motocicletas en línea, hasta conductores de transporte de bienes y públicos, como una forma de compromiso de escuchar, mejorar y servir mejor.

Resurrección de Polantas a la edad de 70 años. El impulso de la 70a conmemoración del Día de Tráfico de Bhayangkara enfatizó que Polantas no era solo un funcionario de la ley en la carretera, sino también un socio comunitario para mantener la seguridad, el orden y la suavidad del tráfico.

Bajo el liderazgo del Inspector General Agus, la Policía Nacional Korlantas se compromete a continuar mejorando, adaptando a los tiempos, así como abierto a críticas y aportes positivos para un excelente servicio a la comunidad.

En el evento de Acción de Gracias que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, el jefe de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, lanzará el Korlantas Digital. La digitalización del Servicio de la Policía Nacional de Korlantas es necesaria para proporcionar servicios públicos más rápidos, más fáciles y eficientes a través de la aplicación digital Korlantas Polri, como la extensión SIM y la entrega de documentos al hogar, lo que permite a las personas acceder a los servicios sin la necesidad de venir a los SATPas o Samsat y reducir la cola y facilitar los pagos en línea.