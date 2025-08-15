Transformación Pacu, Kadin y Logística Asociación de conectividad regional Fomentar

Yakarta, Viva – Kadin Indonesia Junto con la logística indonesia y la asociación de reenvío (Alfi) Sostuvo un ‘Logística de transporte Sutheast Asia y Air Cargo Southeast Asia (TLACSEA) Conecte Indonesia 2025’, para reunir a las partes interesadas relacionadas en industria de la logística nacional y regional.

El presidente de Alfi, M. Akbar Djohan explicó, esta agenda reunió a los responsables políticos, productores, proveedores de servicios logísticos e innovadores tecnológicos, para discutir las ambiciones digitales de Indonesia y su papel estratégico en el aumento de los flujos comerciales regionales.

«La digitalización es la clave para superar las barreras logísticas en Indonesia. La eficiencia logística es la clave para reducir el costo de la distribución nacional», dijo Akbar en su declaración, el viernes 15 de agosto de 2025.



«A través de la colaboración y la tecnología, podemos fortalecer los ecosistemas de logística integrados, apoyar a las MIPYME y abrir oportunidades de mercado más amplias», dijo.

Según él, actualmente Indonesia se ha convertido en el centro del crecimiento de la logística regional, que está impulsado por la mejora de la infraestructura, la modernización del puerto y la aceleración de suministrar las cadenas de suministro. Este impulso coloca a Indonesia en una posición estratégica para formar transformación Logística del sudeste asiático.

Akbar afirmó que Indonesia desempeñó un papel importante en la transformación logística en la región del sudeste asiático, desde el desarrollo de la infraestructura hasta la digitalización de la cadena de suministro.



«A través de Tlacsea Connect Indonesia y el evento principal en Singapur, queremos armonizar las prioridades nacionales con estrategias regionales y apoyar soluciones prácticas para un crecimiento a largo plazo», dijo.

Del mismo modo, el vicepresidente de Kadin en el campo de la transformación de la tecnología, las MIPYME y la digitalización, Teguh Anantawikrama enfatizó que la participación de Indonesia en TLACSEA 2025 fue más que una exposición.

Según él, este evento es una de las plataformas estratégicas para mostrar el poder de los ecosistemas de logística nacional y ampliar su influencia en las regiones regionales, especialmente en la región del sudeste asiático.

«Kadin alienta a los empresarios no solo a asistir, sino que también contribuye activamente al diálogo global sobre digitalización y eficiencia logística. Queremos demostrar que Indonesia está lista para competir y colaborar regionalmente», dijo.