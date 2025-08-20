Transformación de la industria verde en línea con el gobierno del gobierno

VIVA – El gobierno afirmó que el objetivo de crecimiento económico nacional del 8 por ciento en 2029 debe ir de la mano con el compromiso de reducir emisiones de carbono. Esto fue transmitido por el enviado especial del presidente de clima y energía, Hashim Djojohadikusumo, en su declaración en Yakarta.

Hashim afirmó que la aceleración del crecimiento económico aumentará automáticamente las emisiones de carbono, por lo que se necesita una estrategia clara para que el desarrollo no cause cargas ambientales.

«El logro de un objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento en 2029 ciertamente producirá más emisiones de carbono. Por lo tanto, necesitamos serios esfuerzos para reducir las emisiones de carbono. El aumento del crecimiento económico debe estar en línea con el compromiso de disminuir las emisiones de carbono, no viceversa», dijo.

Según él, Indonesia tiene una gran oportunidad para demostrar que el desarrollo económico verde puede ser un crecimiento de motos. Al integrar la inversión energética neta, la eficiencia industrial y la tecnología baja en carbono, Hashim es optimista de que estos objetivos se pueden lograr.

En línea con esto, el Ministro de Industria enfatizó la importancia de la sinergia entre las estrategias de crecimiento económico y las políticas ambientales.

«Estamos de acuerdo con el Sr. Hashim en que el crecimiento económico no debe ser disputado por los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono o los gases de efecto invernadero en el sector industrial. Por el contrario, ambos deben funcionar en línea», dijo.

El Ministro de Industria explicó que el sector industrial fue uno de los mayores contribuyentes a las emisiones de carbono en el país.

«La industria aporta alrededor del 30 por ciento de las emisiones totales de CO2 en Indonesia. Por lo tanto, los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial no solo son importantes para la sostenibilidad ambiental, sino que también apoyarán el logro de los objetivos de crecimiento económico del 8 por ciento en 2029», dijo.

El Ministro de Industria agregó, la industria manufacturera nacional ahora está en un punto crucial para tratar mayores demandas mundiales, especialmente relacionadas con los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la transición hacia la energía limpia. Pasos de aceleración de transformación Industria verde Se convierte en una necesidad urgente de mantener la competitividad nacional en medio de las tendencias de la economía verde global.

«Siempre decimos que los esfuerzos para llevar a cabo la transformación de la industria verde no deben considerarse como un costo, pero esa es una inversión. Por lo tanto, el estado debe estar presente, porque este esfuerzo está en línea con la visión de la Asta Cita del Presidente», Ministro de la Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en la 2nd Annual Indonesia Industry Cummit ((Cumbre de Indonesia ((Cumbre de la Indonesia, ((Aigiis) 2025 en Yakarta, miércoles (8/20).

El Ministro de la Industria explicó que la transformación de la industria verde estaba de acuerdo con Asta Cita en el segundo punto, a saber, fortaleciendo el sistema de defensa de seguridad del país y alentando la independencia de la nación a través de la autosuficiencia alimentaria, la energía, el agua, la economía creativa, la economía verde y la economía azul.

Además, la transformación de la industria verde también está en línea con ASTA CITA en el tercer punto, que es aumentar los trabajos de calidad. Porque, la transformación de la industria verde puede fomentar la creación de empleos verdes (trabajos verdes).

Luego, según el quinto ASta CITA, a saber, continuar la transmisión y la industrialización para aumentar el valor agregado en el país. De hecho, en línea con los octavos ideales relacionados con la alineación armoniosa de la vida con el medio ambiente y la naturaleza.

«Aquí es donde más relevante está relacionado con la economía circular, lo que haremos», dijo.

En esta ocasión, el Ministro de Industria también dijo que el evento Aigis de este año se llevó a cabo con éxito con tres principios principales, a saber, cero emisiones, cero residuos y cero APBN.

«Esta actividad se llevó a cabo gracias a la colaboración de Bskji KemenperinaWRI, IESR y PT Global Mahaka Solusindo, así como el pleno apoyo de los patrocinadores principales de Toyota y Jaecoo. AIGIS de este año también recibió apoyo de Carbonthics, IDXCarbon, Zoneebebt y Wastehub «, dijo.

Aigis también es un impulso para otorgar premios de la industria verde a actores de la industria, instituciones de certificación, auditores y gobiernos locales que están comprometidos con la sostenibilidad. Este año, los premios se otorgan en cinco categorías, a saber: (1) el mejor desempeño de la implementación de la industria verde, (2) transformación hacia la industria verde, (3) el mejor Instituto de Certificación de la Industria Verde (LSIH), (4) el mejor auditor de la industria verde y (5) Gobierno local con la implementación de la mejor industria verde. A través de este premio, el Ministerio de la Industria espera que cada vez se alenten a cada vez más partes a innovar, fortalecer la eficiencia energética y convertirse en un ejemplo en la aplicación de los principios de la industria verde en el país.

El Ministro de Industria invita a todos los actores de la industria a ver la agenda de descarbonización como una oportunidad, no como una carga.

«La transformación en la industria verde es un largo viaje que requiere visión, innovación y colaboración. Con pasos de eficiencia energética, utilización de energía renovable, tecnología de CCU y la aplicación de economía circular, Indonesia no solo mantiene la competitividad global, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental», explicó.