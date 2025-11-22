Transformación burocrática, eche un vistazo a los desafíos del desarrollo de competencias de ASN

Jacarta – Las Instituciones de la Administración del Estado continúan fortaleciendo el ecosistema de aprendizaje del Servicio Civil Estatal (ASN) o PNS (Servidores Civiles) como un esfuerzo estratégico para apoyar la transformación de la burocracia nacional.

Lea también: Bobby Nasution: En lugar de jugar al Judol, es bueno aprender sobre el mercado de capitales



Así lo transmitió el jefe de LAN, Muhammad Taufiq, en una sesión de presentación en la Reunión de Coordinación Comunitaria de PANRB, Bandung. Explicó que el desarrollo competencia ASN se enfrenta actualmente a una serie de retos, empezando por la falta de integración humana desarrollo de capital con los planes de desarrollo gubernamentales, hasta la fragmentación de la implementación de la capacitación entre agencias.

Por otro lado, las obligaciones de aprendizaje para todas las ADN reguladas en la Ley de ADN requieren un nuevo enfoque que sea más adaptativo y colaborativo.

Lea también: Se prohibirán los coches de gasolina y diésel para fomentar una transición importante a la electricidad



«Dado que el número de ASN llega a alrededor de 5,2 millones de personas, es imposible que un enfoque de aprendizaje convencional y fragmentado pueda responder a las necesidades de competencia actuales», dijo Taufiq, citado en su declaración, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Taufiq también dijo que LAN había realizado un cambio de paradigma del modelo de aprendizaje burocrático y de instrucción tradicional a un ecosistema de aprendizaje que era más abierto, integrado y orientado a las necesidades de los usuarios.

Lea también: Purbaya CS abre su voz sobre el discurso sobre el aumento de los salarios de ASN en 2026



En este ecosistema, el aprendizaje ya no depende de una institución organizadora, sino que conecta a varias partes interesadas, como agencias gubernamentales, corporaciones, instituciones educativas y plataformas tecnológicas. Este enfoque también alienta a las ASN a aprender de manera flexible a través de combinaciones formales. aprendizaje, aprendizaje socialY aprendizaje experiencial.

«El ecosistema de aprendizaje nos permite abrir barreras entre agencias, atraer socios profesionales y asegurar que las ASN aprendan de las mejores fuentes de acuerdo con el desarrollo de las competencias requeridas», explicó.



Jefe de LAN Muhammad Taufiq.

Varios programas prioritarios desarrollados por LAN en el ecosistema de aprendizaje incluyen, ASN TAcademia alent, Academia Reformer, Mercado de aprendizaje, Aprendizaje empresarial saliente en las Regiones, Capacitación de Liderazgo Nacional Basado en Ecosistemas y Fortalecimiento de Redes Internacionales de Aprendizaje.

Para garantizar la sostenibilidad del ecosistema de aprendizaje, LAN enfatiza la importancia de la sinergia regulatoria entre el Ministerio de PANRB, LAN, BKN y ANRI. Además, se necesita un mecanismo para seleccionar proveedores de capacitación, reconocer los resultados del aprendizaje y un sistema de datos ASN integrado como base para el futuro desarrollo de competencias.

«El éxito del ecosistema de aprendizaje no depende sólo de los programas, sino también de regulaciones sólidas, datos sólidos y esquemas de financiamiento sostenibles», subrayó.